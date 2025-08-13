Yokasta Valle firma el contrato más importante de su carrera con promotora estadounidense de reconocido youtuber

Yokasta Valle tendrá la oportunidad de pelear ante las mejores boxeadores del planeta.

La boxeadora Yokasta Valle firmó el contrato más importante de su carrera deportiva al oficializar, este martes 12 de agosto, su vinculación on la empresa Most Valuable Promotions (MVP), convirtiéndose en una de sus nuevas integrantes.

Será un contrato multianual por dos años con opción a renovación, de acuerdo a su promotor en el país, Mario Vega y los resultados de la boxeadora costarricense.

Ahora, Yokasta se unirá a su hermana Naomi Valle, quien en marzo pasado dio a conocer su relación con la empresa del youtuber y boxeador Jake Paul, fundador de MVP, quien promovió a la nacional como una gran promesa del boxeo.

Most Valuable Promotions se destaca por su proyección del talento femenino en este deporte, brindando a Valle una plataforma global para impulsar su carrera al siguiente nivel.

El primer objetivo de la empresa será gestionar el regreso a los cuadriláteros de la pugilista estadounidense Seniesa Estrada, quien derrotó a Valle el 29 de marzo de 2024.

Valle, de 32 años, con un palmarés de 33 victorias —10 de ellas por nocaut— y una derrota, buscará enfrentar a Estrada en una revancha que no se concretó debido al repentino retiro de la estadounidense, quien se marchó como campeona absoluta.