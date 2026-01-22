Yokasta Valle recuerda sus inicios y busca darle un nocaut al acoso

Yokasta Valle compartió con jóvenes boxeadoras en Juegos Nacionales y participó en la campaña contra el acoso y el hostigamiento sexual.

La seis veces campeona del mundo, Yokasta Valle, se hizo presente en el gimnasio de la UCR en Limón para presenciar algunos combates de la sesión de este miércoles por la tarde y compartir con los atletas que participan en la disciplina de boxeo de los Juegos Nacionales Limón 2026.

Desde su llegada al gimnasio, Yoka causó furor entre los jóvenes pugilistas, quienes comenzaron a murmurar entre ellos y, poco a poco, se le acercaron para pedirle fotografías y autógrafos.

“La verdad es que acá es donde está el semillero, y cada vez que visito a los atletas en estas justas me genera lindos recuerdos. Todo nace aquí; soy campeona mundial gracias a estos inicios”, sentenció Valle, quien participó en tres oportunidades en las justas deportivas nacionales.

Yokasta, quien también se unió a la campaña contra el acoso y el hostigamiento sexual que se promueve desde la Asociación Costarricense de Boxeo, por medio de su comisión, y desde el Icoder en estas justas, observó el desarrollo de algunos combates mientras compartía con los atletas.

“La verdad los recuerdo con mucha nostalgia. Aquí empecé y aquí me hice la campeona que soy. Si Yokasta pudo ser campeona mundial, estos chicos que están hoy también pueden. Que me pidan fotos, autógrafos o un consejo significa mucho. ¿Cuántas Yokasta Valle hay aquí? Todas tienen un sueño, una meta”, agregó Valle.

Yoka también aprovechó para observar prospectos de cara al futuro, pues junto al promotor Mario Vega tiene su empresa Yoka Sport, con la cual se le ha dado oportunidad a jóvenes surgidos de los Juegos Nacionales.

“Nuestro deseo es continuar promoviendo el boxeo y seguir apoyando a los jóvenes talentos, así como ayudarles a hablar y denunciar el acaso sexual. Siempre pensé en tener mi propia promotora al retirarme, pero logramos fundarla antes. Queremos darle una oportunidad a los jóvenes que están a punto de pasar del boxeo amateur al profesionalismo”, declaró Valle.