Puro Deporte

Con la guía de su padre, boxeadora gana medalla de oro para El Guarco en Juegos Nacionales

Nayeli Chacón, de 13 años, y quien estrena bajo la tutela de su papá, se dejó la presea dorada en la categoría escolar

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Nayeli Chacón Cano Boxeo Medalla de oro Categoría Escolar 21 de enero del 2026 Cortesía: Alexander Loría
Nayeli Chacón Cano debutó en el boxeo de los Juegos Nacionales Limón, ganando una medalla de oro en la categoría escolar. (La Nación/Cortesía: Alexander Loría)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Nacionales Limón 2026Nayeli Chacón CanoNelson ChacónBoxeo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.