Con la guía de su padre, boxeadora gana medalla de oro para El Guarco en Juegos Nacionales

Nayeli Chacón Cano debutó en el boxeo de los Juegos Nacionales Limón, ganando una medalla de oro en la categoría escolar.

Desde los ocho años se subió al ring. Entre el miedo a recibir golpes y el apoyo de su padre, quien siempre la alentó a boxear y le enseñó las técnicas de un deporte en el que la disciplina es el primer paso para alcanzar el éxito.

Luego de cinco años de entrenamiento y una ardua preparación, Nayeli Chacón Cano estaba lista para su debut en los Juegos Nacionales de Limón 2026, gracias a las enseñanzas de su padre, Nelson Chacón, quien la preparó con paciencia y dedicación para enfrentar el torneo boxístico en representación de El Guarco de Cartago.

Nayeli subió al cuadrilátero, en el gimnasio de la Universidad de Costa Rica en Limón, en la categoría escolar, en la división de los 50 kilogramos, decidida a darle una medalla de oro a su cantón y no defraudar a su padre.

La peleadora brumosa, luego de tres episodios, venció por decisión a Saray Centeno, de San José, para colgarse la presea dorada y ratificar que todo el esfuerzo, la dedicación y los consejos de su padre valieron la pena.

“Fue una pelea muy dura. La rival era muy buena. Al final me siento muy satisfecha con todo lo que se logró. Me he preparado desde que estaba muy pequeña; era mi sueño de chiquita ganar una medalla en los Juegos Nacionales”, comentó Chacón al periodista Alexander Loría.

Para la joven pugilista fue un momento muy especial, al alcanzar una de las metas que se había planteado desde que empezó a entrenar.

“La verdad fue todo un proceso. Durante este tiempo vi cómo otros compañeros se clasificaron a los Juegos e incluso ganaron medallas para el equipo. Siempre estuve apoyándolos, pero mi ilusión era poder competir y ganar una medalla para mi cantón y mi familia, junto a mi papá, y al fin lo logramos”, aseguró Chacón.

Nayeli reiteró que desde que comenzó a entrenar boxeo tenía claro que en casa era la hija, pero en los entrenamientos su padre era el entrenador. No había preferencias y debía cumplir con las rutinas para demostrar que merecía estar en los Juegos.

Para Nelson Chacón, este es un momento muy emotivo, pues conoce el esfuerzo y el empeño de su hija para convertirse en una buena boxeadora, al combinar sus estudios en la escuela con los entrenamientos, a pesar de su corta edad.

“En el gimnasio ella es una atleta más. Nayeli entrena conmigo desde los ocho años. Son sus primeros Juegos Nacionales, pero ha estado presente en diferentes eventos junto a otras chicas con el fin de prepararse para este momento y alcanzar las metas que se propuso”, declaró el orgulloso padre.