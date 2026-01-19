Juegos Nacionales Limón 2026: padre e hija defenderán el orgullo familiar sobre el cuadrilátero

El entrenador Nelson Chacón tendrá a su cargo el debut de su hija Nayeli, en la disciplina del boxeo, de los Juegos Nacionales 2026.

Nayeli Chacón y Nelson Chacón vivirán una experiencia inolvidable en el boxeo durante los Juegos Nacionales Limón 2026. Nayeli hará su debut en la categoría escolar y tendrá en la esquina, como entrenador, a su padre Nelson.

Ambos están muy ilusionados, pero también son conscientes de lo que significa representar a su comunidad, que es amante del boxeo.

“Es una oportunidad que esperé durante años. Me he venido preparando al lado de mi papá y me siento motivada a darlo todo”, confesó Nayeli, quien representa al cantón de El Guarco, en Cartago.

Su padre se siente orgulloso y tiene plena confianza en que irá en busca de una medalla. “Ella se ha preparado; conozco su esfuerzo y dedicación. En el gimnasio no es mi hija, es una atleta más”, sentenció el orgulloso entrenador.

La aguerrida atleta respalda las palabras de su progenitor, al asegurar que en el gimnasio las reglas las impone su entrenador.

“Soy su hija, pero en el gimnasio soy una más del grupo; no hay preferencias. Debo entrenar fuerte y darlo todo para ganarme mi lugar”, afirmó Nayeli.

Chacón, entrenador del cantón de El Guarco, asegura que la delegación en general llega fuerte y con la mentalidad de brindarle más alegrías al cantón.

De acuerdo con el departamento de prensa del Icoder, se disputarán 254 combates sobre el ring, con la participación de 349 boxeadores y boxeadoras, clasificados tras intensas eliminatorias y representando a sus cantones con orgullo.

Las categorías abarcan desde escolar, cadete y juvenil, hasta mayor, prometiendo emoción en cada golpe y en cada combate.

Cada púgil trae consigo horas de sacrificio, entrenamientos interminables y el reto constante de desafiar la báscula. Más que técnica, fuerza o velocidad, cada pelea representa pasión, disciplina y los sueños de triunfar arriba del cuadrilátero.

Con un programa intenso de combates, los Juegos Nacionales mostrarán a las jóvenes promesas y a experimentados boxeadores en acción. Será una oportunidad para ver nacer a futuros campeones.

El boxeo de los Juegos Nacionales 2026 se realizará en el gimnasio de la UCR de Limón, con jornadas a las 11 a. m. y 3 p. m.