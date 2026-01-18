Puro Deporte

Cartago se corona bicampeón y Liberia gana el duelo pampero en el balonmano de Juegos Nacionales

La representación de Cartago renovó su corona en el balonmano femenino y Liberia fue el mejor en el masculino

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Balonmano Cartago, bicampeón femenina LIberia, campeón masculino 17 de enero del 2026 Cortesía: Icoder
Las jugadoras de Cartago celebraron eufóricas su bicampeonato en el balonmano femenino de los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Cortesía: Icoder)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Nacionales Limón 2026Cartago campeón femenino de balonmanoLiberia campeón masculino de balonmano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.