Cartago se corona bicampeón y Liberia gana el duelo pampero en el balonmano de Juegos Nacionales

Las jugadoras de Cartago celebraron eufóricas su bicampeonato en el balonmano femenino de los Juegos Nacionales Limón 2026.

El equipo de Cartago retuvo la corona obtenida en Guanacaste 2024 al conquistar este sábado la medalla de oro del balonmano femenino en los Juegos Nacionales Limón 2026, tras imponerse a Heredia 16-13 en la gran final disputada en el gimnasio del CTP de Guácimo.

Cartago demostró su dominio a lo largo de toda la competencia, ya que ganó todos los encuentros que disputó y cerró el torneo de manera invicta, indicó el departamento de prensa del Icoder.

Desde el inicio del partido, ambos equipos mostraron un alto nivel competitivo, con un intercambio constante de goles durante los primeros minutos. Al cumplirse los primeros 10 minutos de juego, Cartago logró tomar ventaja de dos goles y posteriormente amplió la diferencia a cuatro, margen que se mantuvo durante gran parte del encuentro.

El compromiso fue intenso y parejo, con constantes pérdidas de balón por parte de ambos conjuntos, lo que provocó que durante varios minutos ninguno lograra avanzar en el marcador.

El segundo tiempo resultó especialmente complicado para Cartago, ya que Heredia ajustó su defensa y levantó una sólida barrera que impidió las anotaciones cartaginesas durante varios minutos.

A pesar del esfuerzo herediano, Cartago supo manejar el partido y conservar la ventaja hasta el pitazo final.

Al finalizar el encuentro, la brumosa Jimena Fallas fue elegida como la jugadora más valiosa. La atleta dedicó la medalla de oro a su hija. La medalla de bronce del balonmano femenino quedó en poder de Matina, que superó a Alajuela 19-11.

Liberia, (amarillo) en duelo de vecinos, se impuso a La Cruz en el balonmano masculino y se dejó la presea de oro, en los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Cortesía: Icoder)

Liberia le ganó el oro a sus vecinos

En el balonmano masculino, Liberia se proclamó campeón tras imponerse a La Cruz 28-23.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto liberiano mostró mayor contundencia en ataque y solidez en defensa, lo que le permitió tomar ventaja rápidamente en el marcador.

En los últimos 20 minutos, el equipo de La Cruz logró fortalecer su juego, mejorar su dinámica ofensiva y acercarse en el marcador, poniendo presión sobre los liberianos y generando expectativa en el cierre del partido.

Con el paso de los minutos finales, La Cruz mantuvo un buen ritmo y parecía tener opciones de alcanzar a su rival; sin embargo, el tiempo no fue suficiente y los 60 minutos se agotaron sin que lograra revertir la ventaja de Liberia, que selló así la medalla de oro.

El capitán de Liberia, Dariel Bolaños, indicó que esta final la habían esperado por mucho tiempo. Además, el liberiano Kevin Bolaños fue elegido como el mejor jugador del campeonato.

La medalla de bronce del balonmano masculino quedó en poder de Heredia, que venció a Cartago 29-18 en el partido por el tercer lugar.