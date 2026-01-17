Pococí y Escazú son los reyes del fútbol de los Juegos Nacionales

El equipo de fútbol masculino de Pococí, logró el bicampeonato en los Juegos Nacionales Limón 2026.

Con un ambiente animado por una cimarrona, Pococí no dejó lugar a dudas y, con un contundente 4-0, venció a San José para ganar la medalla de oro en el fútbol masculino y proclamarse bicampeón de los Juegos Nacionales Limón 2026.

La gran final se disputó este sábado en el remodelado estadio Juan Gobán, donde una gran cantidad de aficionados se hizo presente para ser parte de esta fiesta futbolera, según informó el departamento de prensa del Icoder.

Desde el primer minuto, el partido se jugó con mucha intensidad. Pococí tomó la iniciativa en el control y dominio del balón, imponiendo condiciones en la cancha.

El conjunto caribeño inauguró el marcador al minuto 34, cuando apareció el goleador del torneo, Aikel Pennant, quien sacó un remate espectacular para poner en ventaja 1-0 a los campeones defensores.

El golpe anímico fue inmediato y, tres minutos después, al 37, Alejandro Montero apareció para ampliar la diferencia y marcar el 2-0 al cierre de la primera parte.

En el segundo tiempo se mantuvo la misma tónica. San José intentó reaccionar, pero no logró romper el orden ni la solidez del conjunto de Pococí.

Cuando todo parecía definido, llegó la oleada ofensiva final de los pococeños. Al 90+2, el árbitro señaló penal y el encargado no falló. Pennant marcó su octavo gol del torneo y puso el 3-0 para los guapileños.

Pero todavía había tiempo para más. Al 90+5, cuando el partido ya estaba sentenciado, apareció Issac Jiménez para decretar el definitivo 4-0.

Pococí, en la historia de las justas, alcanzó su sétimo título, tras coronarse en los años 2000, 2010, 2011, 2012, 2016, 2024 y 2026.

Fiorella Delgado (21), marcó un doblete para darle la medalla de oro a Escazú, en el fútbol femenino de los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Cortesía: Icoder)

Escazú destronó al campeón

En la rama femenina, Escazú se proclamó campeón tras imponerse 2-0 ante Pococí, vigente campeón, en la gran final disputada este sábado en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles.

De esta forma, las escazuceñas destronaron a las campeonas de las justas anteriores, celebradas en Guanacaste 2024, y se cobraron revancha tras haber sido derrotadas en aquella final.

La figura del encuentro fue Fiorella Delgado, quien marcó un doblete que le permitió a Escazú encaminarse con autoridad hacia la victoria y asegurar la medalla de oro del torneo. Pococí intentó reaccionar, pero se encontró con un equipo sólido en el bloque defensivo.

Durante el compromiso, Escazú mostró eficiencia en ataque y claridad en sus decisiones, controlando el ritmo del partido y aprovechando sus opciones frente al marco rival para ampliar la diferencia.

Con este resultado, Escazú se queda con el primer lugar y la medalla de oro, mientras que Pococí finaliza como subcampeón y obtiene la medalla de plata. El bronce del fútbol femenino correspondió a Nicoya, que derrotó a La Unión 3-1.