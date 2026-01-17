Puro Deporte

Pococí y Escazú son los reyes del fútbol de los Juegos Nacionales

En la rama masculina, Pococí alcanzó su sétima corona en la historia de las justas y Escazú, en femenino, destronó al campeón

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Pococí Futbol, campeón del fútbol masculino 17 de enero del 2026 Cortesía: Icoder
El equipo de fútbol masculino de Pococí, logró el bicampeonato en los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Cortesía: Icoder)







Juegos Nacionales Limón 2026Pococí, campeón fútbol masculinoEscazú, campeón fútbol femenino
