Yokasta Valle define sede y rival para su próxima pelea en Costa Rica

La pugilista Yokasta Valle, quien ha defendido exitosamente sus títulos mundiales de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en San José, San Carlos y Guanacaste, ya tiene fecha y rival para exponer sus cinturones en nuestro país.

Valle subirá al ring el próximo 4 de noviembre en el Polideportivo de Cartago, enfrentándose a la mexicana Anabel La Avispa Ortiz. En este combate, Yokasta expondrá sus cinturones y buscará su victoria número 30 como profesional. Ortiz, de 37 años, tiene un récord de 33 victorias y cuatro derrotas.

La velada, que estará bajo la tutela de su promotor Mario Vega y Golden Boy Promotions, promete muchas sorpresas para los aficionados de la Vieja Metrópoli.

Yokasta anunció su próximo reto en un emotivo video, donde recordó sus ascensos al Volcán Irazú como parte de su preparación física para las peleas. A lo largo del camino, recibió el cariño de los agricultores que la reconocían a la vera del camino.

“Yo me hice campeona del mundo siempre cuesta arriba en las faldas del Volcán Irazú. Sin importar el frío, la lluvia y la neblina, siempre seguí hacia arriba corriendo, por encima de las nubes. Eso sí, siempre me acompañaron agricultores que fueron testigos de mis sacrificios y mi dolor”, confesó Valle en el video promocional.

“Esta tierra hermosa tiene algo que no me deja abandonar. ¿Qué me puede asustar en una pelea si ya conquisté el Irazú? Una tierra de gente trabajadora, que vi en sus labores mientras ascendía. Por eso hoy les quiero compartir mi próximo reto que sé que, junto a todos los cartagos, vamos a ganar. Tenemos una cita con la historia. Los espero este 4 de noviembre”, añadió.

Yokasta Valle con la mira en Seniesa Estrada

Yokasta Valle defendió con éxito sus títulos mundiales el pasado 16 de septiembre ante la guatemalteca María Santizo, a quien derrotó por decisión unánime en Los Ángeles, Estados Unidos.

Santizo fue precisamente la última víctima de La Avispa Ortiz, hace prácticamente un año, por decisión unánime.

La pugilista nacional, quien recientemente fue nombrada como la mejor boxeadora libra por libra del mundo según la página de estadísticas de boxeo Rec Box, tiene como meta enfrentar a la estadounidense Seniesa Estrada, quien posee los dos cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

No obstante, la reyerta aún es incierta debido a que Estrada pasó por el quirófano el pasado 12 de septiembre.

Seniesa anunció en sus redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía en el dedo índice de su mano derecha para corregir una dolencia en el ligamento y una lesión en el nudillo de su mano derecha, como resultado de la pelea contra la argentina Leondela Yudica, el pasado 28 de julio, donde retuvo sus títulos mundiales.

Debido a la operación, Seniesa tendría una licencia tanto del CMB como del AMB para recuperarse y no pelear hasta principios del año 2024. Sin embargo, ambas pugilistas tarde o temprano se verán en el cuadrilátero para conocer cuál es la mejor, luego de múltiples desafios tanto dentro como fuera del ring.