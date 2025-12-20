Orgullo de Costa Rica: Yokasta Valle gana su primera defensa del título mundial de boxeo

Yokasta Valle consiguió la primera defensa del título en Miami, Estados Unidos.

Yokasta Valle continúa escribiendo su legado, esta vez tras lograr su primera defensa del título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus iniciales en inglés).

La costarricense venció por decisión de los jueces (95-95, 98-92 y 96-94) y mejoró su récord a 34 victorias y solo 3 derrotas.

Este evento es uno de los más esperados del año, ya que pelea el fundador y dueño de la promotora Most Valuable (MVP) Jake Paul, ante el excampeón de peso completo Anthony Joshua en el Centro Kaseya de Miami, Florida.

Mientras que su contrincante, Yadira Bustillos de 25 años, cosechó la segunda derrota de su carrera profesional, la cual comenzó tan solo 4 años atrás.

Yokasta mencionó en la entrevista posterior a la pelea que respeta a Yadira pero hicieron un trabajo duro para conseguir la defensa del título, sin embargo, a la estadounidense se le vio molesta con la decisión.

Este combate significó la primera defensa del título del CMB de peso mínimo, categoría en la que Yokasta es la primera de 151 boxeadoras.

Tras fallar su primer intento de conseguir el título en marzo del 2024, ocho meses después enfrentó a Elizabeth López en Costa Rica, donde logró coronarse campeona mundial.