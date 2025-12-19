Puro Deporte

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos: ¿Dónde y a qué hora ver este viernes a Yoka con su nueva promotora?

La pugilista nacional Yokasta Valle defenderá su título mundial del CMB ante la estadounidense Yadira Bustillos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Yokasta Valle peleará este viernes en los Estados Unidos ante Yadira Bustillos.
Yokasta Valle, defenderá su título mundial este viernes ante la estadounidense Yadira Bustillos. La ceremonia de pesaje fue este jueves. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yokasta ValleYadira BustillosPelea título mundial de las 105 libras del CMB
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.