Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos: ¿Dónde y a qué hora ver este viernes a Yoka con su nueva promotora?

Yokasta Valle, defenderá su título mundial este viernes ante la estadounidense Yadira Bustillos. La ceremonia de pesaje fue este jueves.

La boxeadora costarricense Yokasta Valle empezará a escribir una nueva página en su exitosa carrera deportiva al debutar este viernes 19 de diciembre con la empresa Most Valuable Promotions (MVP).

Valle enfrentará a la estadounidense Yadira Bustillos para defender su título mundial de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una cartelera organizada en el Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos, por el influencer Jake Paul, fundador de MVP, quien promueve a Yokasta y a su hermana Naomi Valle.

Este jueves, Yokasta Valle no tuvo problemas en el pesaje oficial, realizado en el Fillmore Theatre, en Miami. Valle marcó 104,8 libras en la báscula y quedó lista para enfrentar a Bustillos, quien presenta un récord de 11 victorias y una derrota.

La pelea entre Valle y Bustillos podrá verse únicamente a través de la plataforma Netflix, a partir de las 7 p. m., hora de Costa Rica. Las carteleras de la promotora MVP se transmiten exclusivamente por esta plataforma.

En Costa Rica, Netflix tiene un costo aproximado que va desde $8,99, correspondiente al plan básico sin anuncios (₡4.500), hasta $15,99, del plan premium sin anuncios (₡8.000).

Para Yokasta Valle, quien suma 33 victorias y tres derrotas, esta será una oportunidad más para demostrar sus condiciones, especialmente en su debut con una nueva promotora.

“Es el debut con Most Valuable Promotions (MVP) y uno tiene que ir con todo. Como deportista siempre va a haber presión. Uno debe saber cómo manejarla y eso me ayuda a dar la mejor versión”, expresó Valle mediante un comunicado de prensa.

La pugilista nacional admite sentir el apoyo de los costarricenses, por lo que espera dar lo mejor en este nuevo reto.

“Me lleno de las buenas vibras de los costarricenses para dar lo mejor. No me subo al ring sola, me subo con todas esas personas que me apoyan. Me enorgullece que tanta gente me muestre su cariño. Voy con todo, más que nunca, porque es una gran oportunidad para mí y no vamos a desaprovecharla”, indicó Valle.