Yokasta Valle confirma cuándo volverá a defender su título mundial

La boxeadora Yokasta Valle estará viajando en marzo próximo a un campamento en Jiquipilco, en Toluca, México, para preparar su defensa del título mundial del CMB.

La boxeadora costarricense Yokasta Valle está más que ansiosa por volver al cuadrilátero, por lo que espera, junto a su promotor Mario Vega, tener todo listo para pelear el próximo mes de abril.

Yokasta se mantendrá dos semanas más en Costa Rica, tras la apertura del gimnasio Yoka Sport Center, y posteriormente viajará a México para iniciar su preparación de cara al siguiente combate.

En territorio azteca, la costarricense se trasladará a Jiquipilco, en Toluca, donde realizará su campamento bajo la supervisión del entrenador mexicano Jacob El Panda Nájar, quien desde mediados de 2024 dirige su preparación.

“Estábamos en negociaciones para pelear contra la actual campeona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero ella quedó embarazada, por lo que ahora pasa a ser campeona en receso y debemos buscar rival en los próximos días”, comentó Valle.

Yoka, actual monarca de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), defendió con éxito su título mundial ante la estadounidense Yadira Bustillos el pasado 19 de diciembre de 2025, en un encarnizado combate.

“No fue una pelea fácil, pero nos llevamos el triunfo. Seguimos campeonas y, bueno, hubo mucha sangre, pero es parte de esto. Fue una guerra, definitivamente: hubo cabezazos y cortadas, pero gracias a Dios obtuvimos la victoria”, expresó Valle en un video tras el combate.

Para la pugilista nacional, ese fue su debut oficial con la empresa Most Valuable Promotions (MVP), que pertenece al influencer Jake Paul.

“Mi idea es poder unificar mi título mundial del CMB; es uno de mis objetivos. Para lograrlo debo enfrentar a las mejores y esa es nuestra meta. Esperamos pelear en abril y buscar un nuevo campeonato para Costa Rica, por lo que debemos estar preparados”, agregó Valle.

Actualmente, la campeona registra un récord de 34 victorias y solo tres derrotas, y está en busca de ampliar su palmarés en los próximos meses.