Yokasta Valle confirma cuándo volverá a defender su título mundial

La pugilista Yokasta Valle realizará un nuevo campamento en México, de cara a su defensa del título mundial de la CMB

Por Juan Diego Villarreal
16/02/2026/ La boxeadora tica Yokasta Valle inaugura su gimnasio en Forum 1 de Santa Ana / Foto John Durán
La boxeadora Yokasta Valle estará viajando en marzo próximo a un campamento en Jiquipilco, en Toluca, México, para preparar su defensa del título mundial del CMB. (John Duran/John Durán)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

