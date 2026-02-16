Yokasta Valle incursiona como empresaria con un nuevo proyecto que pondrá a todos a boxear

Yokasta Valle estuvo muy atenta a la primera clase de boxeo en el gimnasio Yoka Sport Center, que se inauguró en Forum 1 en Santa Ana

La boxeadora costarricense Yokasta Valle continúa forjando su futuro y este lunes dio a conocer su nuevo proyecto, en el que incursionará como empresaria.

La campeona mundial inauguró el Yoka Sport Center, ubicado en Forum 1, en Santa Ana, un gimnasio que abrió sus puertas a todas aquellas personas que desean aprender a boxear y mejorar su condición física.

“Tenemos 11 años de estar en el boxeo y ahora vamos a dar este servicio premium a todas aquellas personas que deseen incursionar en el boxeo y quieran entrenar como si fueran campeones mundiales”, comentó Valle.

El dinero de las ganancias por las clases se invertirá en la promotora Yoka Sport, donde la campeona mundial cuenta con un grupo de jóvenes pugilistas a quienes ayuda y patrocina para que logren alcanzar un nivel profesional.

Yokasta Valle asegura que el boxeo no solo lo pueden practicar personas adultas, sino también jóvenes y niños. (John Duran/John Durán)

“Trabajamos con los futuros campeones. Es muy difícil y por eso hay que buscar ingresos para continuar con el proyecto. Son jóvenes de mucho talento, pero al principio es complicado obtener grandes ganancias; de ahí el apoyo que les estamos dando”, enfatizó Valle.

De acuerdo con la pugilista, cada una de las personas que lleguen al gimnasio entrenará como un campeón mundial.

“Vamos a ponerle mucho énfasis a la parte técnica y física. De momento no se hará ‘sparring’. La idea es practicar un boxeo sin contacto, haciendo énfasis en el acondicionamiento físico”, expresó Valle.

Naomy Valle, hermana de Yokasta, también estará entrenando en el gimnasio Yoka Sport Center. (John Duran/John Durán)

Boxeo para todas las edades

Yokasta explicó que los entrenamientos constan de cuatro fases, en las que las personas deben comprometerse a aprender y esforzarse para cumplir las metas y objetivos que cada una se haya planteado.

“Esperamos contar con personas de todas las edades, además de adultos mayores y niños. Las clases son para todos. Se trabaja todo el cuerpo y estoy segura de que a las personas les va a encantar. Además, estarán colaborando con las jóvenes promesas del boxeo profesional costarricense”, comentó Valle.

Yokasta adelantó que trabajarán con grupos de cinco personas, para que la atención sea más personalizada y puedan aprender y desarrollarse de manera profesional, más allá de si su interés es aprender a boxear o mejorar su nivel físico”, afirmó Valle.

Yokasta Valle admitió que contar con su promotora y el gimnasio es una oportunidad para que su marca siga creciendo y se pueda promover el boxeo en todos los ámbitos.

“El ser una mujer empoderada, en mi mejor momento, no solo como boxeadora, sino también como empresaria, me llena de mucho orgullo. Es una oportunidad para enseñar un poquito de lo mucho que he aprendido y que las personas puedan conocer más del boxeo y que se hable tanto de este deporte como se habla del fútbol”, añadió Valle.

Los precios para entrenar en el gimnasio Yoka Sport Center van desde los $100 mensuales hasta tarifas especiales para estudiantes ($39), así como planes semanales, mensuales y trimestrales para adaptarse a todos los presupuestos. Para más información se puede llamar al teléfono 8929-2587.