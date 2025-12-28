Viva

10 costarricenses cierran el año con millones de seguidores en redes sociales; algunos duplican la población nacional

Conozca la lista de los ticos que pueden contar sus seguidores por miles y cómo lograron conquistar los algoritmos

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Muchacha usando TikTok y reels de Instagram
Al cierre de 2025, deportistas, comediantes y artistas encabezan el ranquin de los costarricenses con mayor cantidad de seguidores en Instagram, Facebook y TikTok. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Creadores de contenidoRedes socialesInstagramTikTokFacebook
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.