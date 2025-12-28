10 costarricenses cierran el año con millones de seguidores en redes sociales; algunos duplican la población nacional

Al cierre de 2025, deportistas, comediantes y artistas encabezan el ranquin de los costarricenses con mayor cantidad de seguidores en Instagram, Facebook y TikTok.

De un tiempo atrás, las cámaras y micrófonos portátiles comenzaron a imperar en las listas de Navidad. Muchos fantaseaban con lanzar al orbe un boomerang de fotos y videos saturados de filtros, con la ilusión de recogerlo moldeado en patrocinios, obsequios y reconocimiento.

Ostentar una corona de laurel como el costarricense más seguido del mundo es quizás meta de muchos, pero convertir clics en metálico nunca ha sido tarea sencilla. Apenas una decena de nuestros conciudadanos, que a lo mejor no se lo propusieron, gozan el ser pesos pesados de Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, LinkedIn y cuanta plataforma digital exista.

En setiembre de 2024, La Nación publicó la primera lista de costarricenses con mayor cantidad de seguidores en redes sociales, integrada por figuras provenientes de sectores como comedia, música, viajes y videojuegos. A las puertas del cierre de 2025, para no abandonar el ejercicio, le presentamos la versión actualizada de los singulares ticos, cuyas vidas son seguidas por millones de personas.

Los 10 ticos con más seguidores en el mundo

La popularidad de Keylor Navas se traslada sin reparo de las canchas a las redes sociales, pues allí es único en su especie: supera los 19,5 millones de seguidores en Instagram, mientras que otros selectos futbolistas rondan un cuarto de ese alcance.

Le sigue Maribel Guardia, actriz de sólida trayectoria y constante presencia mediática, que acumula 12 millones de entusiastas en Facebook. En ese segundo escalón la acompaña Mari Centeno, quien bien podría llamarse la reina de TikTok.

En esa plataforma, donde abundan los videos cortos, la joven deja su marca con un tipo de contenido difícil de encasillar, ya que transita entre coreografías y tendencias virales. Lo cierto es que esa fórmula funciona: Centeno cuenta con 12 millones de seguidores en TikTok, que digitalmente representan más del doble de la población de Costa Rica.

Keylor Navas y Maribel Guardia son los dos costarricenses con mayor cantidad de seguidores en redes sociales y, sin duda, los compatriotas que son más reconocidos en el extranjero.

Los artistas también tienen su lugar en el podio de la esfera digital con David Álvarez, ilustrador que congrega ocho millones de entusiastas en su cuenta @dave.xp. Sus publicaciones más populares en TikTok son aquellas que reinterpretan escenas de series o películas en animaciones de personajes pixelados, que bien podrían vivir en una antigua consola de videojuegos.

En el quinto puesto de la lista aparece uno de los humoristas criollos con mayor alcance: Benjamín Ramírez, "El Benja“. Su comedia satiriza situaciones comunes entre adolescentes latinoamericanos, por lo que conectan con una audiencia de 6,6 millones en TikTok que se expande por países como México, Colombia, Chile y Argentina.

Ticos triunfan en redes sociales fuera de Costa Rica

El otro deportista que se aproxima a los números digitales de Keylor Navas es Donald De La Haye, quien acumula 6,3 millones de seguidores en YouTube. Nacido en Limón y residente de Estados Unidos, este creador de contenido conocido como Deestroying publica videos relacionados con tacleadas y avance de yardas en fútbol americano.

En el ámbito de la comedia también domina el terreno Gabriel Meoño Barahona, bajo su seudónimo Lonrot. En una entrevista con La Nación en el 2018, cuando oscilaba “apenas” tres millones de followers en YouTube, describió su estilo como una “comedia ácida mezclada con crítica”. Hoy, la audiencia de Lonrot asciende a 5,6 millones.

Los comediantes costarricenses Benjamín Ramírez 'El Benja' y Gabriel Meoño Barahona 'Lonrot' son dos de los comediantes con más seguidores en Costa Rica.

Luego está Axel Araya, otro imán humorístico. A través de su cuenta Axel View, comparte contenido ameno en TikTok, ya que recrea situaciones cotidianas con un toque de humor y dramatiza escenas que identifican a muchos costarricenses.

De la mano, pero en el ámbito musical, figura Danilo Montero. Solo en Facebook, este cantante de música cristiana radicado en Estados Unidos reúne a 4,1 millones de fanáticos.

El grupo de los diez costarricenses con más seguidores en redes sociales se completa con Christopher Araya, creador del proyecto Araya Vlogs, cuyo nombre puede resultar familiar para quienes siguen contenido de viajes.

En poco más de un año, Araya Vlogs ascendió del puesto 15 al 10 de esta lista, al duplicar su audiencia de 1,63 millones a 3,2 millones de seguidores. No es de extrañar, ya que se ha adentrado por decenas de países con una actitud afable y una notable capacidad para conectar con personas de distintas culturas, idiomas y regiones.

Además de poder contar sus seguidores por millones, estos compatriotas comparten la capacidad de adaptarse a los algoritmos y a las lógicas propias de cada plataforma. En ello radica buena parte de su éxito: atraen audiencias con formatos que se separan del montón y se mantienen vigentes en un entorno digital cada vez más competitivo.