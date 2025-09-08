Danilo Montero regresa a Costa Rica: conozca todos los detalles de sus conciertos

Danilo Montero regresa a concierto en Costa Rica con un espectáculo sinfónico, el cual tendrá dos funciones en el teatro Melico Salazar, en San José.

El cantautor costarricense Danilo Montero, ganador del Latin Grammy, Billboard Latino y varios premios Arpa, regresa a Costa Rica para presentarse en concierto junto a la Orquesta Universal.

El espectáculo será en formato sinfónico, informó la organización en un comunicado de prensa. En el show, el tico hará un recorrido por su trayectoria musical, que va desde la década de los años 90 hasta sus temas más recientes.

El recital tendrá dos funciones y será en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

“Cada vez que tengo la oportunidad de visitar Costa Rica para un encuentro como este —que es un encuentro de música del corazón, de adoración— me preparo con mucha expectativa”, comentó Montero en la información de prensa.

“Cada reunión en el pasado, cada concierto, ha sido una experiencia muy especial de conexión con esa maravilla y ese misterio que es Dios a través de la música y la adoración, y también una conexión muy especial con mis amigos y hermanos en Costa Rica”, agregó.

Detalles de los conciertos de Danilo Montero en Costa Rica

Los espectáculos serán el viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

Luneta y palcos primer piso: ¢43.700.

Segundo piso: ¢36.900.

Tercer piso: ¢30.100.

Cuarto piso: ¢25.600.

Arnoldo Castillo en concierto

Arnoldo Castillo celebrará sus 25 años de carrera con un concierto en el Teatro Nacional. Estará acompañado por Éditus, Los Tenores y Escats. (Eduardo López/Archivo)

El artista costarricense Arnoldo Castillo también tendrá un concierto especial en octubre, con el que celebrará sus 25 años de vida musical.

Tendrá como invitados especiales a colegas como Éditus, Escats y Los Tenores, quienes han sido parte fundamental de su historia artística.

En el show, además, habrá homenajes a artistas como Armando Manzanero y Francisco Céspedes, con quien Castillo forjó una amistad más allá de la música.

Este concierto será el 11 de octubre en el Teatro Nacional. Las entradas están disponibles en el sitio eticket.cr. Los precios van de los ¢25.600 a los ¢39.200.