Danilo Montero regresa a Costa Rica: conozca todos los detalles de sus conciertos

El cantautor costarricense se presentará en concierto junto a la Orquesta Universal

Por Jessica Rojas Ch.
27/10/2023 Teatro Melico Salazar. Concierto con el cantante costarricense Danilo Montero. Mi viaje es el título de la presentación del intérprete de música cristiana.
Danilo Montero regresa a concierto en Costa Rica con un espectáculo sinfónico, el cual tendrá dos funciones en el teatro Melico Salazar, en San José. (Rafael Pacheco Granados)







Danilo MonteroConciertos 2025
