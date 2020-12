“Desde ese momento hicimos clic, no solo en lo musical, sino en lo personal. Fue una linda amistad. Armando me llamaba muchas veces y me hacía parar el carro para escuchar la naturaleza, los pajaritos, las flores o la montaña. Era muy sensible. Incluso, a veces, me llamaba para decirme que estaba escuchando una canción del disco que hicimos juntos y me decía: ‘ayyy qué hermosura Arnoldo, qué linda que quedó esa canción’”, agregó Castillo.