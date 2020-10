“Me las agencié para llegar a quien había grabado un anuncio de un jabón de baño, era William Porras, un productor y músico muy importante. Le pedí que me hiciera una prueba y me dijo que era muy difícil tanto por los años como porque ya tenía a sus cantantes profesionales. Le insistí y aceptó; llegué al estudio, toqué la guitarra y canté y me dijo: ‘Ah, no, usted mañana viene a grabar el primer comercial’”, recordó Castillo.