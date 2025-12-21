Maribel Guardia revela el consejo que le dio a su hijo antes de su muerte

La artista costarricense Maribel Guardia, radicada en México, compartió un emotivo recuerdo sobre su hijo Julián Figueroa durante su participación en el programa Pinky Promise.

En la conversación, reveló el consejo más importante que le dio a su hijo, quien falleció en 2023.

La actriz explicó que siempre procuró orientarlo con amor. “A los hijos los amas con el alma, con las entrañas, todas las que son mamás saben lo que se siente tener un hijo y la experiencia tan grande del amor porque sí, amas al marido, pero no como amas a un hijo”, inició Guardia.

Guardia comparó el amor por un hijo con el amor de Dios, uno que “lo perdona todo” y que siempre se busca cuando se necesita. Fue entonces cuando recordó el consejo que Julián consideraba el mejor que había recibido de ella.

“Yo siempre le decía: ‘Mi amor, nunca te sientas solo porque recuerda que Dios habita en tu corazón’”, relató con emoción.

Entre lágrimas, la cantante y actriz describió a Julián como una persona culta y apasionada por la lectura, a quien le encantaba filosofar, disfrutar de la naturaleza y conversar sobre historia.

“Teníamos una relación increíble (...). Ahora lo tengo en el cielo y sé que desde ahí está conmigo”, concluyó la artista.