Maribel Guardia rompe en llanto al mostrar el altar de muertos dedicado a su hijo Julián: vea el emotivo momento

La artista se sumó a la tradición mexicana de rendir tributo a los seres queridos que han fallecido

Por Jessica Rojas Ch.
Maribel Guardia
Maribel Guardia se esmeró en montar el altar de muertos en homenaje a su hijo Julián. Colocó flores, una guitarra, las botas del artista y muchos detalles más para recordarlo. (Captura de video)







