Maribel Guardia rompe en llanto al mostrar el altar de muertos dedicado a su hijo Julián: vea el emotivo momento

Maribel Guardia se esmeró en montar el altar de muertos en homenaje a su hijo Julián. Colocó flores, una guitarra, las botas del artista y muchos detalles más para recordarlo.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia se mostró muy dolida en redes sociales al mostrar el altar de muertos que hizo en homenaje a su hijo Julián Figueroa, quien falleció hace dos años.

La costarricense vive desde hace muchos años en México y ha adoptado varias tradiciones culturales de ese país, entre ellas rendir tributo a los muertos con un altar lleno de flores, comida, agua y otros detalles especiales para que, según la creencia, los muertos visiten a los vivos y tengan un lugar especial para llegar.

El tributo lo montó Maribel en su casa. En un video que publicó en Instagram les contó a sus seguidores los detalles del altar que tiene, entre otras cosas, las botas de su hijo, así como su guitarra, su sombrero y una foto.

LEA MÁS: Maribel Guardia anunció que se mudará de su lujosa casa: ‘Estaban todos parados en la reja’

La artista explicó que colocó objetos que representan a Julián, como figuras de mariachis porque su hijo amaba la música, así como flores de cempasúchil que forman el camino para que los muertos encuentren los hogares de sus seres queridos.

“Son luz para mi hijo para que venga para acá y se sienta acompañado y lleno de luz y lleno de alegría y encontrar todo el amor que le tenemos aquí, que le vamos a tener hasta el día en que yo me reúna con él”, manifestó la actriz visiblemente afectada emocionalmente.

Mientras hablaba sobre recuerdos y cualidades de su hijo, Maribel iba mostrando el altar hasta que en un momento se desmoronó y no pudo contener el llanto.

Maribel Guardia montó un altar de muertos en honor a su hijo Julián

“Hacer esto siempre da tristeza también. Son sentimientos encontrados porque donde lo ven en la foto, me parece que fue ayer que estaba aquí conmigo. Me parece increíble que no esté conmigo, pero bueno, está en mi corazón”, afirmó mientras lloraba.

Al cierre del video, Maribel expresó que le ha costado aprender a vivir con la ausencia de su hijo, a no tenerlo con ella para abrazarlo y besarlo.

“Espero que hoy en la noche venga y me dé un abrazo fuerte. Me lo voy a comer a besos. En fin, un suspiro al cielo por todas las personas amadas que se nos adelantaron en el camino y a mi niño amado”, concluyó.

Maribel Guardia les enseñó a sus seguidores en redes sociales cómo quedó el altar de muertos para su hijo Julián. (Captura de video)

LEA MÁS: Según Maribel Guardia, así es el ‘triángulo amoroso’ de ella y su esposo