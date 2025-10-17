Maribel Guardia anunció que se mudará de su lujosa casa: ‘Estaban todos parados en la reja’

La artista costarricense Maribel Guardia anunció que se mudará de la lujosa casa que tiene en México, desde hace varios años.

Según Infobae, la tica habló del tema en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación mexicanos. Contó las razones del cambio y, además, qué hará con las cenizas de su hijo, Julián Figueroa.

El motivo principal del cambio de residencia, según explicó Maribel, se debe a que “todos sabían dónde vive exactamente”.

“Cualquier problema que tenía, estaban todos parados en la reja y yo me metía debajo del carro con el chofer ahí medio matándome. Ay, no, eso no es vida”, manifestó la intérprete.

Pese a la rotunda decisión, Maribel afirmó que se siente triste por dejar su hogar. “Es una mezcla de emociones, porque adoraba mi casa, la adoro y la voy a querer siempre. Es difícil dejarla, pero también fluir es bueno. Creo que la vida son cambios constantes y hay que adaptarse”, explicó la actriz a los medios.

La actriz, por supuesto, no dio detalles de dónde se ubicará su nueva morada.

¿Qué pasará con las cenizas de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

En la casa donde vive actualmente Maribel Guardia, ella guarda las cenizas de Julián, su hijo.

Ahora, de cara al cambio de residencia, los medios le preguntaron qué hará con la urna. Ella fue tajante al explicar que las llevará a su nueva residencia, pero que aún está analizando qué hacer con ellas, porque ya tiene un nicho con el nombre de su hijo en un cementerio.