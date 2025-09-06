Maribel Guardia muestra parte de su lujosa casa y recuerda anécdotas con ponis y pavos reales

Maribel Guardia abrió las puertas de su hogar para compartir anécdotas con sus miles de seguidores en redes sociales.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia abrió las puertas de su hogar para que sus miles de seguidores en redes sociales conocieran un poco de la intimidad de su casa. Además, les contó unas anécdotas muy curiosas que tuvo con unos ponis y unos pavos reales.

Algo de lo que llamó la atención en el video que publicó la tica en Facebook fue que mostró la parte trasera de su casa, que da a un amplio jardín que tiene la artista.

El video, principalmente, era para narrar los recuerdos que tenía con los animales, pero sirvió también para que los fans de la tica conocieran un poco más de su vida privada.

Caminando por el jardín, Maribel mostró un balcón que tiene en su hogar y que fue construido recientemente. Además, contó que hace años, cuando nació su hijo Julián Figueroa, el cantante mexicano Vicente Fernández le regaló al niño dos ponis que se llamaban Frijolito y Arrocito.

LEA MÁS: Según Maribel Guardia, así es el ‘triángulo amoroso’ de ella y su esposo

Maribel mostró el espacio donde estaba ubicada entonces una caballeriza para los animales. También contó que en esa época tenía dos pavos reales y un loro.

“Don Vicente Fernández, cuando nació Julián, mi hijo y como era muy amigo de Joan (padre del niño y expareja de Maribel), le regaló dos ponis”, narró.

Dos perros “policía” se sumaban a las mascotas que tenía la familia de Maribel entonces, pero ella aclaró que los canes eran de Joan Sebastian.

Los ponis duraron poco tiempo en la casa, ya que un día hubo un desastre en el lugar. “Los perros habían atacado a los ponis y los ponis a los pavos reales. Aquello era un desastre y al día siguiente dije: ‘No, esto no es vida, por Dios’”, recordó.

Está es mi casa y Vicente Fernández nos regaló unos ponys Está es mi casa y Vicente Fernández nos regaló unos ponys #fblifestyle Publicado por Maribel Guardia en Jueves, 4 de septiembre de 2025

Otro día los pavos reales fueron los protagonistas del escándalo. La intérprete afirmó que escuchó ruidos y gritos en el jardín y, al llegar, vio que un trabajador fue atacado por las aves. “Uno se le tiró volando y le arrancó un diente”, dijo.

Maribel terminó regalando las aves.

El loro tampoco duró mucho, ya que “era un monstruo”, según manifestó la artista, porque el mencionado animalito había “pelado” un árbol del jardín: lo dejó sin hojas y sin corteza. Al final, se lo regaló al jardinero.

Con estas anécdotas, Maribel mostró que es muy cercana a sus seguidores y que no tiene reparo en narrar parte de su vida y también mostrar su hogar.