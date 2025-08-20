Según Maribel Guardia, así es el ‘triángulo amoroso’ de ella y su esposo

Maribel Guardia y Marco Chacón se conocieron en Costa Rica hace varios años, desde entonces él ha sido un gran apoyo para la carrera de la artista tica.

Desde que Maribel Guardia se enfrascó en una lucha con su exnuera, alrededor de su familia se han levantado varios rumores, entre ellos, que su esposo Marco Chacón le es infiel.

La actriz costarricense, apegada a su manera de ser, ha demostrado que en lugar de verse afectado el entorno familiar, cada vez está más sólido y que su relación con su marido sigue intacta.

El enfrentamiento entre Maribel e Imelda Garza, viuda de Julián, hijo de la artista tica, escaló rápidamente a una guerra mediática. En medio de la disputa, Chacón se vio involucrado con señalamientos de infidelidades, uno de ellos provino del periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, quien afirmó que Marco engañaba a Maribel.

Ante ello, Chacón se defendió y negó todas las acusaciones.

LEA MÁS: (Exclusiva) Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, negó acusaciones de infidelidad difundidas en México: vea la prueba que aportó

Ahora es Maribel quien, en su cuenta de Instagram, publicó varias fotografías de antaño y otras más recientes, que demuestran el amor que se tienen como pareja y dejó un tajante mensaje a quienes ponen en duda la estabilidad de su relación.

“Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. Lo prueban mis fotos. El resto es puro chisme maltrecho con remitente obvio aunque anónimo”, escribió la también cantante.