Maribel Guardia desmiente a abogado que habló en su nombre: ‘Sus palabras no reflejan mi sentir’

La actriz costarricense Maribel Guardia publicó un comunicado en sus redes sociales para aclarar que un abogado, quien participó en programas de Internet, no tenía autorización para hablar en su nombre ni en el de su esposo.

“El día de ayer un abogado participó en algunos programas de Internet, hablando como si lo hiciera en mi representación. Quiero ser muy clara: ni mi esposo, ni yo autorizamos a esta persona para hablar en nuestro nombre”, expresó la artista en un mensaje publicado este miércoles 9 de julio.

La costarricense no amplió sobre el tema ni mencionó nombres. Sin embargo; las declaraciones fueron en relación con el caso que enfrenta con su exnuera Imelda Garza.

Guardia indicó que el abogado en cuestión únicamente fue contratado para dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto. Negó que esa persona lleve otros asuntos legales de su familia o que se le haya solicitado intervenir en medios.

“No estoy de acuerdo con lo que expresó públicamente, y sus palabras no reflejan en absoluto mi sentir”, afirmó la artista.

La actriz también aclaró que no cree que el abogado haya actuado con mala intención. No obstante, insistió en que sus declaraciones no representan su postura.

El comunicado fue difundido el mismo día en que Maribel recordó a su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023. La artista suele dedicarle palabras de amor como parte de su proceso de duelo.

“Julián, otra vez es 9... Y aquí estoy, como cada mes, recordándote, extrañándote, sintiendo este amor inmenso que, lejos de apagarse, crece más y más en mi alma”, escribió.

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián al cumplirse dos años de su muerte. (Instagram)

Guardia compartió un mensaje lleno de nostalgia, en el que destacó el dolor de no poder abrazar ni mirar a su hijo, aunque aseguró que su amor por él se mantiene intacto. “Me sorprende amar tanto a alguien que ya no puedo abrazar... y al mismo tiempo, me rompe no poder verte, no escuchar tu voz, no mirarte a los ojos. Te amo por siempre, hijo de mi alma”, concluyó.

Julián Figueroa falleció a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular.