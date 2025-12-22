Tecnología

¿Por qué siempre aparece el mismo tipo de contenido en su ‘feed’? Así funcionan los algoritmos que controlan su experiencia en redes sociales

Los algoritmos analizan su comportamiento para definir qué ve en redes sociales y cómo eso influye en su consumo de información y bienestar emocional

Por O Globo / Brasil / GDA
El feed de redes sociales no es aleatorio. Algoritmos, datos y atención definen qué contenido aparece y cómo impacta su forma de informarse.
