Es un proceso largo. Primero no hacía mucho dinero en Costa Rica porque ya sabés que Costa Rica es un país muy caro y uno gana con la publicidad de YouTube. Cuando comencé a hacer dinero en YouTube era eso, pura publicidad, no tenía colaboraciones con marcas. Entonces ganaba súper poquito. En la época cuando trabajaba para ZoominGames conocí a un amigo en México. Él hace videos del videojuego League of Legends, me dijo que a él no le iba mal y que estaba haciendo campañas publicitarias, entonces me pasó el contacto de una empresa que me daba dinero por promover videojuegos. Solamente tenía que colocarlos al inicio de los videos. Hice la prueba y de golpe empecé a ganar muy bien. No tuve que pensarlo mucho para irme a colaborar en videos en México, aquí conocí a mi novia. Luego regresé a Costa Rica para una temporada y luego me decidí por completo a mudarme a México,