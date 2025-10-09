Keylor Navas hizo algo que emocionó a cantante costarricense en México: vea lo que sucedió

Keylor Navas, portero de la Selección de Costa Rica, vive en México, país en el que juega para el Pumas.

Keylor Navas no es el único costarricense que, recientemente, llegó a México con el sueño de brillar por todo lo alto. Él mismo lo sabe y tuvo un gesto que emocionó a un compatriota tico que también tiene su hogar en suelo azteca: el cantante Esteban Gómez, de la banda Percance.

Aunque para muchos puede ser un detalle mínimo, para Gómez no pasó desapercibido que Navas lo siguió en su perfil de Instagram. El artista nacional compartió la emoción que esto le provocó a través de un video en sus redes sociales.

LEA MÁS: Percance se muda oficialmente a México: ‘Ha sido un proceso emocional de saltar al vacío’

En primer lugar, el cantante le pide disculpas a Keylor por hacer público lo sucedido y después le dirige unas sentidas palabras al portero de la Selección de Costa Rica, quien actualmente es jugador del Pumas de México.

“Todo me está saliendo tan bien que estoy preocupado, mae. Keylor, no sé si usted va a ver esto, probablemente. Espero que no piense que qué bañazo; pero usted no sabe lo que usted me ha inspirado. Te lo juro que yo estoy aquí persiguiendo mis sueños por su historia”, dijo el vocalista.

“Porque si usted pudo demostrarnos a todos que se puede ser gigante, yo también quiero. Me falta todo, pero gracias por inspirarme y diay, huevón, ojalá seamos compas”, concluyó.

Keylor Navas emocionó a Esteban Gómez, lider de la banda tica Percance

El año pasado, Esteban Gómez se mudó de Costa Rica para establecer su proyecto musical, Percance, en suelo mexicano. Este fin de semana vivió uno de los primeros grandes pasos, al ser telonero de la afamada agrupación Los Caligaris en el imponente escenario de la Arena Ciudad de México, frente a 25.000 personas.