Viva

Araya Vlogs enfrenta preocupante situación en Rusia y pide ayuda a costarricenses

El creador de contenido costarricense enfrenta dificultades en Moscú y solicitó apoyo a algún compatriota que pueda auxiliarlo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El youtuber Araya Vlogs con un maletón durante uno de sus viajes.
Araya Vlogs aseguró que no puede usar sus tarjetas ni aplicaciones en Rusia debido a sanciones y pidió ayuda a costarricenses residentes en Moscú. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Araya VlogsRusiaMoscú
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.