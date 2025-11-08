Araya Vlogs enfrenta preocupante situación en Rusia y pide ayuda a costarricenses

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs informó que atraviesa una situación complicada en Moscú, Rusia, y solicitó ayuda a algún compatriota que resida en ese país.
“Amigos, jamás imaginé estar en esta situación. Me encuentro en Moscú sin dinero. Debido a las sanciones que hay aquí, todo se paga en efectivo y, por algo que más adelante les contaré, no tengo acceso a mis fondos”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.
El influencer pidió que alguna persona de Costa Rica que se encuentre en Moscú le permita recibir un depósito o le preste efectivo.
“Estoy sin dinero, no funcionan mis tarjetas ni las aplicaciones que utilizo. Por favor, si hay alguien en Moscú de Costa Rica que pueda recibirme un depósito y entregarme el dinero aquí, o que yo pueda pagarle por PayPal o cualquier otro medio, escríbame”, señaló.
Araya Vlogs se dedica a crear contenido sobre viajes y costumbres alrededor del mundo. En cada país documenta su experiencia y muestra aspectos de la vida local.
Hasta el momento, el joven sancarleño no ha compartido más información sobre su situación en territorio ruso.