Araya Vlogs enfrenta preocupante situación en Rusia y pide ayuda a costarricenses

Araya Vlogs aseguró que no puede usar sus tarjetas ni aplicaciones en Rusia debido a sanciones y pidió ayuda a costarricenses residentes en Moscú.

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs informó que atraviesa una situación complicada en Moscú, Rusia, y solicitó ayuda a algún compatriota que resida en ese país.

“Amigos, jamás imaginé estar en esta situación. Me encuentro en Moscú sin dinero. Debido a las sanciones que hay aquí, todo se paga en efectivo y, por algo que más adelante les contaré, no tengo acceso a mis fondos”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

El influencer pidió que alguna persona de Costa Rica que se encuentre en Moscú le permita recibir un depósito o le preste efectivo.

“Estoy sin dinero, no funcionan mis tarjetas ni las aplicaciones que utilizo. Por favor, si hay alguien en Moscú de Costa Rica que pueda recibirme un depósito y entregarme el dinero aquí, o que yo pueda pagarle por PayPal o cualquier otro medio, escríbame”, señaló.

Araya Vlogs se dedica a crear contenido sobre viajes y costumbres alrededor del mundo. En cada país documenta su experiencia y muestra aspectos de la vida local.

Hasta el momento, el joven sancarleño no ha compartido más información sobre su situación en territorio ruso.