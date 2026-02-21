Sucesos

Golpe a 74 objetivos incide en leve baja de homicidios en este inicio de año

Director interino del OIJ explicó que estrategia inició en 2023, pero hay cautela con proyecciones para 2026.

Por Christian Montero
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
Operaciones como el caso Traición, en noviembre pasado, han incidido en la leve baja de homicidios en el inicio de este año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

