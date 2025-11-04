¿Quiénes son los hermanos limonenses alias Shock y Noni, cabecillas del cartel del Caribe Sur?

Alias Shock habría huido de Limón por amenazas contra su vida. Foto: Cortesía.

El 2 de marzo del 2022, una balacera en una finca de 100 hectáreas en La Bomba de Matama, en Limón, dejó ocho hombres muertos.

Entre los atacados estaba Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como Shock , quien logró escapar con ayuda de otras personas. Aquel hecho marcó el inicio visible de una serie de episodios que hoy tienen a Shock y a su hermano Noni bajo solicitud de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico.

Este 4 de noviembre, antes del amanecer, 1.600 funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, iniciaron múltiples allanamientos contra la organización dirigida por los hermanos extraditables en la llamada Operación Traición, la más grande en la historia de Costa Rica por cantidad de personal y allanamientos (64 puntos).

Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, fue detenido en diciembre de 2024 en un aeropuerto de Londres tras una coordinación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El agencia confirmó entonces que el hombre, de 44 años, sería extraditado a territorio estadounidense para enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas procedentes desde Limón.

Según las investigaciones judiciales, Shock fue el objetivo principal de un ataque en Matama el 2 de marzo de 2022, donde murió Danny Hernández Fernández, alias Ratón.

Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas. (Foto cortesía para LN/Foto cortesía para LN)

A pesar de haber sobrevivido, Picado Grijalba se mantuvo fuera del ojo público y, de acuerdo con fuentes judiciales, abandonó Limón tiempo después debido a amenazas en su contra.

Antes de ese episodio, Shock figuró como investigado por el delito de usurpación de bienes de dominio público, a raíz de la construcción de un complejo portuario en Portete de Limón entre agosto y diciembre del 2014.

Según la Fiscalía, era el supuesto propietario de una estructura de 1.279 metros cuadrados, identificada como número 7, ubicada a la derecha de la entrada principal a playa Portete. El sitio incluía un muelle y una edificación con tapia prefabricada y portón metálico, colindante con el mar Caribe.

Su hermano, Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni , fue capturado el 25 de agosto pasado en La Galera, Curridabat. El hombre, de 32 años, también enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por el mismo delito de tráfico internacional de drogas.

En declaraciones a La Nación ese mismo mes, el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que tanto Shock como Noni “están vinculados con el envío de droga utilizando los puertos de Moín hacia Estados Unidos”.

Noni, vecino de Villa del Mar, Limón, y padre de tres hijos, fue objetivo de un ataque armado el 16 de mayo del 2023 en su vivienda.

De acuerdo con los hechos, logró escapar lanzándose desde un balcón mientras los agresores lo perseguían.

El suceso quedó registrado en cámaras de vigilancia. Tres integrantes del grupo responsable fueron condenados en mayo del 2025 a 70 años de prisión por tentativa de homicidio calificado, robo agravado y otros delitos.

Jordie Picado Grijalba fue detenido en agosto y se suma a la lista de requeridos en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. (OIJ/Jordi Picado,. Alias "Noni", es el quinto tico que sería extraditado a Estados Unidos.)

Tanto Shock como Noni han sido mencionados en expedientes relacionados con enfrentamientos contra una organización conocida como La H o Los Hondureños, grupo criminal al que se atribuye la masacre de Matama.

Las disputas entre ambos bandos han dejado varios episodios violentos en la provincia de Limón durante los últimos años.

Hoy, los hermanos Picado Grijalba enfrentan procesos judiciales en distintas jurisdicciones, ambos señalados por las autoridades de Costa Rica y Estados Unidos como piezas relevantes dentro del tráfico de drogas que opera desde el Caribe costarricense hacia el norte del continente.