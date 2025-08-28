Detenido Jordie Picado Grijalba, alias Noni, el quinto extraditable

(OIJ/Jordi Picado,. Alias "Noni", es el quinto tico que sería extraditado a Estados Unidos.)

Jordie Picado Grijalba fue detenido este jueves y se suma a la lista de requeridos en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.

Un costarricense identificado como Jordie Picado Grijalba, alias Noni, fue detenido este jueves en La Galera, en Curridabat, y se convirtió en el quinto extraditable requerido por Estados Unidos por delito de tráfico internacional de drogas.

Noni, de 32 años, es hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, capturado en Londres, Inglaterra, desde diciembre del 2024, quien también está a la espera de extradición a territorio estadounidense por el mismo delito.

Alias Noni ingresó poco antes de las 4 p. m. a celdas del I Circuito Judicial de San José y quedó a las órdenes del mismo Juzgado Penal que tiene a cargo los procesos de extradición de otros cuatro costarricenses: el exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez, el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato y Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas (requerido por autoridades italianas, también por narcotráfico).

Según informó la Policía Judicial, los documentos para justificar el pedido de extradición fueron remitidos por la Fiscalía del Distrito de Dallas, en Texas y la detención fue ejecutada por agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Todos (incluido Shock) están vinculados con el envío de droga utilizando los puertos de Moín hasta Estados Unidos y los que vendrán también van a tener esa misma temática”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ en declaraciones a La Nación.

Jordie Picado Grijalba, de 32 años, vecino de Limón, es el quinto costarricense requerido por Estados Unidos con fines de extradición. Se le investiga por tráfico internacional de drogas. (Foto cortesía para LN/Foto cortesía para LN)

Noni, casado, padre de tres hijos y vecino de Villa del Mar, en Limón, es señalado por fuentes policiales como presunto cabecilla de una organización criminal que opera en la provincia de Limón desde hace varios años.

Noni, Shock y las disputas con la H

Por años se han documentado posibles enfrentamientos de Noni y Shock con otro grupo criminal muy peligroso conocido como La H o Los Hondureños.

El caso más grave ocurrió el miércoles 2 de marzo del 2022 en una finca de 100 hectáreas en la comunidad de la Bomba, en el distrito de Matama, en el cantón central de Limón, cuando un comando armado entró a la propiedad a matar a Luis Manuel Picado, alias Shock.

Al momento de la balacera, él estaba en la propiedad, pero logró escapar con la ayuda de otras personas. Sin embargo, ocho personas fueron acribilladas.

Los fallecidos fueron Leonardo Bonilla Pérez de 39 años, Danny Hernández Fernández (46 años, conocido como Ratón), Alejandro Salazar López (26), Michael Kelly Davis (29), Royandy Cook Beckford (21), Divan Luis Michel Bustos (34), José Bernardo Montoya Arias (51) y Peterson Bell Arias (42), cuyo cuerpo fue encontrado nueve días después. Cada víctima recibió entre ocho y 16 disparos en cabeza, tórax y extremidades.

Por estos hechos, el 18 de marzo del 2024 fueron condenados cuatro hombres a 245 años de cárcel cada uno, reducidos a 50 años: tres venezolanos identificados como Manuel Pastora Jiménez, de 30 años; Willy Zapata Díaz, de 25; José Angel Duarte Tovar, de 37, y el costarricense Yosimar Arias Solano, de 36.

En marzo del 2023, cinco sujetos vestidos como falsos agentes de la Policía Judicial ingresaron a una vivienda en Villa del Mar 2 de Limón armados con 23 armas de fuego, entre ellas 13 fusiles de asalto cuyo uso particular está prohibido, con la intención de matar a Jordie Picado Grijalba.

Abrieron fuego contra la casa, pero su objetivo logró huir, mientras otras tres personas que estaban en la vivienda, entre ellas dos menores de edad, se resguardaron y evitaron ser impactadas por las balas.

Tres de los sospechosos, apellidados Casasola, Evir y Ávila fueron condenados en marzo de este año a 50 años de prisión, cada uno, por el atentado.

Por último, el 2 de octubre del 2023, un exmilitar hondureño de apellido Cruz y un nicaragüense apellidado Castellano fueron detenidos como sospechosos de perseguir a Shock, quien viajaba en un vehículo blindado por La Sabana, en San José. Cruz circulaba en otro automotor en el que la Policía encontró $74.600 de origen desconocido.