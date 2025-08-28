Narcotráfico

Detenido Jordie Picado Grijalba, alias Noni, el quinto extraditable

Jordie Picado Grijalba es hermano de Luis Manuel Picado, alias Shock, detenido en Londres desde diciembre del 2024. A ambos los requiere Estados Unidos por tráfico internacional de drogas

Por Vanessa Loaiza N. y Christian Montero
Jordi Picado,. Alias "Noni", es el quinto tico que sería extraditado a Estados Unidos.
Jordie Picado Grijalba fue detenido este jueves y se suma a la lista de requeridos en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. (OIJ/Jordi Picado,. Alias "Noni", es el quinto tico que sería extraditado a Estados Unidos.)







Jordie Picado Grijalba; Noni; extraditable
