OIJ y Fiscalía ejecutan los allanamientos más grandes de su historia: 1.600 funcionarios golpean banda de extraditables Shock y Noni

En una acción considerada por las autoridades como la más grande en la historia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, iniciaron antes del amanecer múltiples allanamientos contra la organización dirigida por los hermanos y extraditables Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock y Jordie Picado Grijalba, alias Noni, ambos solicitados por Estados Unidos que los acusa de narcotráfico.

Las intervenciones más numerosas se enmarcan dentro de la llama Operación Traición y arrancaron poco antes de las 5 a.m. de este 4 de noviembre.

La mayoría de las acciones se desarrollan en la provincia de Limón (46 puntos) en donde estaba radicada la organización de los hermanos Picado Grijalba, aunque también hay allanamientos activos en otras provincias como San José (10 puntos), Puntarenas (5 puntos) y Alajuela (3 puntos).

Fuentes policiales allegadas al caso confirman que son 64 allanamientos, que exigen la participación de unos 1.600 funcionarios, entre fiscales, agentes y jueces penales.

Operación Traición

La pesquisa se relaciona con tráfico de drogas y de armas, así como legitimación de capitales.

Alias Shock fue detenido en diciembre del año pasado en Londres, Inglaterra por petición de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y está a la espera de ser enviado al país norteamericano.

Alias Noni cayó en agosto de este año en las inmediaciones de la Galera, en Curridabat, por parte de agentes del OIJ tras una solicitud de la DEA. Al igual que su hermano, es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico.

Este grupo era uno de los más fuertes de la provincia del Caribe y el que sostenía disputas con la organización de los Hondureños también conocida como la H.

Esta pugna derivó en actos violentos como el homicidio óctuple ocurrido en finca los Pinto, en barrio la Bomba, en Matama de Limón en marzo de 2022. En esos hechos fue asesinado Danny Hernández Fernández, alias Ratón, reconocido líder criminal de la provincia.

