OIJ vincula a Celso Gamboa con cartel del Caribe Sur, liderado por alias Shock y alias Noni

OIJ indicó que el exmagistrado Celso Gamboa habría mantenido vínculos con un sector intermedio del cartel del Caribe Sur, liderado por los hermanos Picado Grijalba, ambos requeridos por Estados Unidos por narcotráfico. Fotografía:

El exmagistrado de la Sala III, Celso Gamboa Sánchez, figura entre las personas señaladas en la investigación judicial que dio origen a la Operación Traición, el mayor operativo contra el narcotráfico desarrollado hasta ahora por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

Se trata de posiblemente la primera estructura criminal costarricense con las características de un cartel de narcotráfico internacional, según las autoridades, ya que se les atribuyen los presuntos delitos de infracción a la ley de psicotrópicos (tráfico nacional e internacional de estupefacientes), infracción a la ley de armas y legitimación de capitales.

Solo este 4 de noviembre, se pretende decomisar artículos, bienes y bienes inmuebles valorados en unos ¢2.000 millones, entre ellos 7 condominios de lujo, 40 propiedades y 73 vehículos y embarcaciones.

Según explicó el subdirector del OIJ, Michael Soto, Celso Gamboa Sánchez habría mantenido vínculos con un sector intermedio dentro del cartel del Caribe Sur, liderado por los hermanos Luis Manuel (Shock) y Jordie (Noni) Picado Grijalba, ambos requeridos en extradición por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.

“En el tema de Gamboa Sánchez, en particular, realmente a nivel que estaba este sujeto era un aliado del grupo, digamos, de mando medio de la estructura criminal. Este sujeto tenía relación con Edwin Danney López Vega , alias Pecho de Rata, y este con Shock y Noni . Pecho de Rata era un aliado de Gamboa Sánchez , según la investigación de la DEA”, detalló Soto.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades judiciales y policiales, Gamboa no ocupaba una posición de mando principal, pero habría mantenido relaciones con actores relevantes dentro de la estructura investigada por el OIJ y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante las diligencias de la Operación Traición, desarrollada este 4 de noviembre, el OIJ ejecutó 64 allanamientos en cuatro provincias del país y busca detener a 57 personas relacionadas con la red criminal.

Alias Shock habría huido de Limón por amenazas contra su vida. Foto: Cortesía.

Las pesquisas señalan que el grupo investigado mantenía una estructura logística con capacidad transnacional, dedicada tanto al trasiego internacional de droga como a la venta a escala local.

Según el informe policial, contaba con tecnologías de vigilancia, armamento, transporte terrestre y acuático, casas de seguridad y otros recursos operativos.

En la investigación han participado cuerpos policiales de Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, que colaboraron en diligencias de decomiso, análisis financiero y seguimiento de los presuntos implicados.

La Operación Traición tiene su origen en los hechos ocurridos el 2 de marzo del 2022 en Matama de Limón, cuando ocho hombres, entre ellos Danny Hernández Fernández, alias Ratón, fueron asesinados a balazos en una finca propiedad de Shock.