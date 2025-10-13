Sucesos

Juez debió resolver 45 gestiones de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez antes de avalar extradición

Celso Gamboa fue quien presentó más gestiones, entre apelaciones, solicitudes de libertad y de traslado de Máxima Seguridad de La Reforma

Por Yeryis Salas
Un juez de la República autorizó la extradición a Estados Unidos de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez.
Un juez de la República autorizó la extradición a Estados Unidos de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez.







