La ‘traición’ que dio nombre al mayor operativo en la historia del OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron el mayor operativo de su historia contra cartel del Caribe Sur.

Poco antes de las 5 a.m. de este martes, con 1.200 funcionarios distribuidos en 66 localidades, se desplegó la operación “Traición”, la diligencia policial más grande en la historia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El objetivo era desarticular el cartel del Caribe Sur, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y dirigida por los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Picado Grijalba, alias Noni, quienes enfrentan procesos de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Operación Traición de este 4 de noviembre

De acuerdo con el subdirector del OIJ, Michael Soto, las pesquisas que condujeron al megaoperativo de este martes iniciaron el 2 de marzo del 2022, tras la masacre de Matama, ocurrida en la finca Los Pinto, en Limón, en la que fallecieron ocho personas. Hasta el momento el hecho se mantiene como el más mortífero en la historia del país.

De ese mismo incidente, explicó, se desprende la hipótesis que dio nombre al operativo de este martes, que resultó con la detención de 28 personas.

Alias Shock fue uno de los siete hombres que salió con vida del ataque; incluso relató con detalle a la Policía cómo se desenlazó la emboscada la mañana de ese miércoles en el Caribe.

Dentro de un informe policial elaborado por el OIJ, incluido en el expediente 22-000366-0063-PE, Shock contó a las autoridades que se encontraba fuera del país y que había regresado un mes antes, pero permaneció en San José.

El domingo antes de la balacera decidió visitar la finca los Pinto, la cual había adquirido cuatro años atrás, para ver el avance de una casa que estaba construyendo en la montaña.

“Tenía unas dos horas de haber llegado y de estar en el punto de la cabaña, cuando de repente escuché unas ráfagas de armas de fuego en la parte baja de la finca”, dijo Shock a agentes del OIJ.

Entre las personas que se encontraban ese día en la propiedad estaba Danny Hernández Fernández, alias Ratón, uno de los asesinados y quien, según las investigaciones, mantenía una relación de alianza con Shock.

Grijalba relató que se alejó del sitio corriendo, mientras sujetos vestidos de negro le disparaban de forma indiscriminada con fusiles de asalto tipo AK-47. De acuerdo con Shock, una vez que se sintió seguro, regresó a la entrada principal de la finca y ayudó a orientar a los oficiales del OIJ y de la Fuerza Pública en el lugar donde se produjo la balacera.

Fue poco después que supo de la muerte de alias Ratón, a quien entonces describió como su amigo.

“No tenía conocimiento de que Danny llegaría a mi finca el día de hoy (el martes). En la mañana hablé con él por teléfono y me comentó que estaba en pleito con (...) ahí conversamos y quedamos en vernos en una cancha de fútbol que hay (...) pero en horas de la tarde. No sabía que llegaría así de sorpresa (...) no sé en realidad qué fue lo que sucedió, lo considero mi amigo”, dijo.

Desde que se reportó la masacre, las autoridades judiciales indicaron que el objetivo del ataque era Shock; sin embargo, la mañana de este martes, Soto explicó que en realidad, al hombre a quien buscaban los gatilleros era Ratón.

En apariencia, habrían sido los hermanos Grijalba quienes traicionaron a Hernández y lo llevaron hasta la finca donde fue asesinado. Según explicó el subdirector de la Policía Judicial, los extraditables habrían sido los responsables intelectuales del fallecimiento del hombre.

Hasta el momento se desconoce el motivo que habría llevado a la presunta traición.