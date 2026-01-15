Empresa de poliéster para rellenos era mampara para importar, fabricar y distribuir armamento

La sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla cinco allanamientos simultáneos por un caso de presunto tráfico de armas y tráfico de drogas. Durante las acciones policiales se pretende la detención de cuatro personas.

Allanamiento en Granadilla de Montes de Oca por tráfico de armas

El caso tendría relación con la comercialización ilícita de fusiles tipo AR-15. Se presume que la organización utilizaba una empresa de poliéster para rellenos como mampara y, mediante este negocio, importaban los componentes para fabricar las armas, ensamblarlas y distribuirlas.

Uno de los allanamientos se lleva a cabo en Granadilla de Curridabat, en donde más de una veintena de investigadores apoyados por oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), intervienen la vivienda de uno de los objetivos del operativo.

En esta casa, las autoridades detuvieron a un hombre identificado como de apellido Suárez, de 45 años. En el inmueble la Policía ubicó varias armas y más de dos toneladas de marihuana, escondidas en un sótano.

En la vivienda, en Curridabat, se ubicaron armas y también gran cantidad de droga. (Christian Montero/La Nación)

Se presume que el sospechoso es propietario de una armería que fue allanada meses atrás y se ubica en Montes de Oca. En ese momento, el sitio fue intervenido luego de que la Policía Judicial recibiera varias denuncias anónimas que señalaban la presunta alteración de los números de serie de las armas. Una vez en el sitio, agentes ubicaron un arma aparentemente alterada.

Además del inmueble en Granadilla, agentes del OIJ allanaron la vivienda del presunto cabecilla del grupo delictivo, situada en San Francisco de Dos Ríos, en San José. En el sitio detuvieron al hombre, identificado como de apellido Beckford, de 39 años. Fuentes confirmaron a este medio que en el inmueble se llevaron a cabo remodelaciones recientes que se revisarán para verificar si hay algo oculto en el cemento.

Se presume que el grupo delictivo fabricaba y distribuía el armamento. (Cortesía/Cortesía)

Michael Soto, director A. I del Organismo de Investigación Judicial, explicó que la investigación del caso inició el 20 de noviembre del año anterior, cuando a un menor que viajaban en un autobús desde San José con destino a Limón se le decomisaron 11 armas tipo AR-15 y cerca de ¢2,5 millones.

En ese momento, los oficiales desplegaron controles en carretera y detuvieron la unidad antes de su ingreso a Limón.

Desde entonces, el OIJ puso en marcha labores de vigilancia y seguimiento para, además de conocer los patrones del grupo, corroborar la participación de varias personas dentro de la organización.

En uno de los seguimientos, el pasado martes 13 de enero, oficiales detuvieron un vehículo que transportaba 144 kilos de marihuana por la ruta 32. En apariencia, el caso estaría vinculado con el grupo intervenido este jueves.

Hasta el momento durante los operativos se reportó el decomiso de seis armas de fuego, entre ellas rifles de precisión, Fal, Ak-47 y un arma calibre 9 mm.

Noticia en desarrollo...