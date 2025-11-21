Sucesos

Descubren 11 armas y ¢2,5 millones en bus que se dirigía a Limón; detienen a un menor

La Fuerza Pública realizó control en carretera tras recibir denuncia anónima

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
La Policía decomisó 10 armas de guerra en un bus
La Policía decomisó 10 armas largas y dinero en efectivo. (MSP/cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fuerza Públicaarmas largasLimón
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.