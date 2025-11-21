Descubren 11 armas y ¢2,5 millones en bus que se dirigía a Limón; detienen a un menor

La Fuerza Pública decomisó este jueves 11 armas y cerca de ¢2,5 millones al interceptar un autobús que se dirigía hacia la provincia de Limón, luego de recibir una alerta sobre el presunto traslado de armamento de alto calibre.

Los oficiales desplegaron controles en carretera y detuvieron la unidad antes de su ingreso a Limón. Durante la inspección, realizada con apoyo de la unidad K9, los policías ubicaron a un menor de edad que portaba el dinero mencionado, además de una pistola con tres cargadores.

El can especializado también marcó positivo en el compartimento de equipaje, donde se localizaron dos cajas plásticas. En coordinación con la Fiscalía de Limón, se procedió a la apertura de los contenedores, encontrando en cada uno cinco armas largas tipo AR-15, cada una con su respectivo cargador.

La Policía decomisó 10 armas largas que se dirigían hacia Limón. (MSP/cortesía)

En total, se decomisaron diez armas de alto calibre. El menor quedó a la orden de la Fiscalía de Limón para la investigación correspondiente.