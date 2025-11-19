Larga condena a hombres que intentaron asesinar policías en manglar

El Tribunal Penal de Limón condenó a tres hombres de apellidos Fernández Camacho, Moss Salazar y Miralles Montoya a 46 años de prisión cada uno, tras ser hallados responsables de tres delitos de tentativa de homicidio y uno de resistencia agravada, por disparar contra oficiales de la Fuerza Pública.

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo del 2024, en un manglar de la localidad de Lirios, en Limón, donde dos personas habían sido asesinadas. Ante esa situación, las oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio para realizar labores propias de su función.

De acuerdo con el Ministerio Público, en ese momento los imputados llegaron en otra embarcación. Las funcionarias les ordenaron detenerse y mantener las manos a la vista, pero los sujetos respondieron abriendo fuego contra ellas, sin lograr herirlas.

Descontarán prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme.