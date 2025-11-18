Tucán sobrevive a choque contra un carro en Sarapiquí; policías y civiles se esmeraron en el rescate

Un tucán pico amarillo quedó herido tras chocar contra un vehículo este lunes en la entrada a Cuajimiquil, Sarapiquí.

La Fuerza Pública acudió al lugar, asegurando la zona y brindando atención inmediata al ave, que presentaba lesiones visibles. El tucán fue trasladado con urgencia al Centro de Rescate Tucán, donde recibió atención especializada.

El estado de salud del animal evoluciona de manera positiva y se encuentra en recuperación.

Rescate de Tucán

Desde la Fuerza Pública, se recuerda a los conductores extremar precauciones en zonas donde el tránsito de animales silvestres es frecuente, para evitar accidentes tanto para personas como para la fauna local.