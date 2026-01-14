Sucesos

Caso Tejar: OIJ detiene a 15 personas en 19 allanamientos por robo de vehículos y homicidio

Operativos en Cartago, San José, Alajuela y Limón contra aparente red vinculada al desarme ilegal de autos, legitimación de capitales y un homicidio

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Christian Montero
14/01/2026/ OIJ. Desarticuló grupo que se dedicaba al robo de vehículos en Cartago / Caso Tejar / Foto John Durán
El OIJ desarticuló, la mañana de este miércoles, un aparente grupo criminal dedicado al robo de vehículos en El Tejar del Guarco, en Cartago: Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJAllanamientosTejar del Guarcorobo de vehículosLegitimación de capitalesCartago
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.