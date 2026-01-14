Caso Tejar: OIJ detiene a 15 personas en 19 allanamientos por robo de vehículos y homicidio

El OIJ desarticuló, la mañana de este miércoles, un aparente grupo criminal dedicado al robo de vehículos en El Tejar del Guarco, en Cartago: Foto:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la delegación regional de Cartago, ejecutan desde las 5 a. m. de este miércoles un operativo con 19 allanamientos en distintos puntos del país, que deja, de momento, 15 personas detenidas.

Las diligencias se desarrollan en El Carmen, El Tejar del Guarco, Tobosi y Paraíso de Cartago, así como en Aserrí (San José), San Rafael (Alajuela) y Siquirres (Limón).

Los sospechosos figuran como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículos, legitimación de capitales y homicidio.

Según el informe preliminar del OIJ, la investigación inició a finales del 2023, tras recibirse información confidencial sobre un aparente grupo criminal asentado, principalmente, en El Tejar del Guarco, dedicado al desarme ilegal de vehículos y a la reventa de automóviles robados.

Al parecer el grupo criminal liderado por tres hermanos de apellidos Villanueva Chacón (dos de ellos ya detenidos), recibían estos vehículos robados, compraban otros similares para repuestos y alteraban los números de chasis para luego trasladar la documentación de estos a los robados; luego “los vendían, lucrando así y obteniendo ganancias económicas elevadas”, informó el OIJ.

De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos habrían comprado carros similares para obtener repuestos, alterado los números de chasis, traspasado la documentación legal a los automotores robados y, posteriormente los habrían puesto nuevamente en circulación para su venta, obteniendo importantes ganancias económicas.

Con el avance de la investigación, las autoridades lograron establecer que los principales sospechosos contaban con aliados en Cartago, Paraíso, Aserrí y Desamparados, lo que les permitía ampliar la operación delictiva.

Además, varios de los detenidos estarían vinculados con el homicidio de un hombre de apellido Fonseca, ocurrido en Tobosi de Cartago. Según la investigación, el crimen habría sido ejecutado por encargo, presuntamente ordenado por un grupo criminal con base en la zona de Pococí, en Limón.

Los allanamientos se realizan bajo la dirección funcional del Ministerio Público, con el objetivo no solo de concretar las detenciones, sino también de decomisar evidencia clave para fortalecer el caso.

Las personas detenidas serán puestas a la orden de la Fiscalía, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Noticia en desarrollo.