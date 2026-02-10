Cae alias Gordo Daniel, presunto cabecilla narco de Puntarenas

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desplegaron un operativo la tarde de este martes en el cantón central de Puntarenas para detener a un presunto cabecilla criminal de la zona identificado como Daniel Vladimir Parra Arauz, alias Gordo Daniel de 44 años.

Gordo Daniel, investigado por narcotráfico, fue detenido este martes en Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Este hombre, quien es padre de tres menores de edad, ya había sido arrestado en julio de 2023 junto a dos sujetos luego de que las autoridades judiciales desplegaron cuatro allanamientos en el distrito de Chacarita, zona de dominio de la organización delictiva de alias Gordo Daniel.

En esa ocasión, a Parra lo vincularon con varios delitos de accionamiento de armas, pero esta vez al supuesto cabecilla se le procesa por tráfico local de drogas.

El fiscal general, Carlo Díaz, destacó la detención del sospechoso ya que, junto a otro cabecilla de la zona, conocido como Gordo Leo, (actualmente preso), eran los principales generadores de violencia en la provincia.

“Para el Ministerio Público este operativo es muy importante porque el sujeto líder de la organización conocido como Gordo Daniel, era un objetivo de persecución. A esta persona se le relaciona con la presunta venta de droga y múltiples actos de violencia en la zona de Fray Casiano y zona aledañas por disputas de territorios para la venta de drogas. Continuaremos la lucha frontal contra el narcotráfico”, dijo Díaz.

En la operación también fue detenida la pareja del presunto cabecilla, una mujer apellidada Quirós Arroyo, de 46 años.

