Sucesos

Cae alias Gordo Daniel, presunto cabecilla narco de Puntarenas

Fiscalía y OIJ desarrollan allanamientos

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desplegaron un operativo la tarde de este martes en el cantón central de Puntarenas para detener a un presunto cabecilla criminal de la zona identificado como Daniel Vladimir Parra Arauz, alias Gordo Daniel de 44 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alias Gordo Daniel detenidoAllanamientos Puntarenas Gordo Daniel
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.