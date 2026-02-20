Sucesos

Violencia en Cartago: otro hombre muere baleado en Paraíso de Cartago

Hecho ocurrió en Llanos de Santa Lucía en medio de una escalada de homicidios en Cartago vinculada a disputas por venta de droga

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
La Cruz Roja confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 40 años tras un ataque a balazos en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, la noche del jueves, donde Fuerza Pública aseguró la escena.
La Cruz Roja confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 40 años tras un ataque a balazos en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, la noche del jueves, donde Fuerza Pública aseguró la escena. (Keyna Calderón/Cortesía)







