Violencia en Cartago: otro hombre muere baleado en Paraíso de Cartago

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 40 años tras un ataque a balazos en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, la noche del jueves, donde Fuerza Pública aseguró la escena.

Un hombre de apellido Vargas y de 50 años falleció la noche de este jueves tras recibir múltiples impactos de bala en cabeza, pecho y cuello, en un nuevo hecho de violencia registrado en la provincia de Cartago.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense a las 10:29 p. m., en el sector de Llanos de Santa Lucía, en el cantón de Paraíso.

A su llegada, los socorristas localizaron al hombre herido por arma de fuego; sin embargo, al ser valorado, se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Fue declarado fallecido en el sitio.

Este nuevo homicidio ocurre apenas tres días después de que la violencia armada dejara otra víctima mortal en Cartago.

El pasado domingo por la noche, un hombre identificado como Daniel José Villar Díaz, de 24 años, fue asesinado a balazos en una concurrida carretera de la ciudad, cerca del puente de Los Gemelos, a unos 150 metros del Mall Paseo Metrópoli.

Vecinos de sectores como La Lima, Guadalupe, Taras, Loyola y Quircot alertaron a las autoridades tras escuchar entre 20 y 30 detonaciones. El cuerpo de la víctima fue localizado sobre el área verde que divide ambos carriles de la vía.

Ese ataque ocurrió en el mismo punto donde, una semana antes, se había registrado otro tiroteo contra un vehículo, que dejó dos personas fallecidas y dos más heridas.

Además, la mañana del lunes 16 de febrero, un habitante de calle resultó gravemente herido en otro ataque armado, en circunstancias que las autoridades vinculan, en apariencia, con la vigilancia de un punto de venta de droga.

Las autoridades judiciales no descartan que estos hechos estén relacionados con las disputas criminales que se intensifican en la provincia.

En una reciente publicación de este diario, Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial, explicó que el aumento de homicidios en Cartago responde a enfrentamientos entre una alianza de grupos criminales y la organización dominante en la zona, conocida como Los Maruja.

Según las investigaciones, este conflicto tiene su origen en la lucha por el control territorial para la venta de drogas y se extiende desde el centro de Cartago hasta comunidades como Quircot, Llano Grande, San Rafael de Oreamuno —conocido como Churuca— y el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, también en el cantón de Paraíso.

En el primer mes y medio de este 2026, Cartago ya duplicó la cantidad de víctimas de homicidio en comparación con el mismo periodo del año anterior, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades policiales y judiciales.