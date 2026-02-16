Sucesos

Disputas entre ‘la alianza’ y los Maruja duplican homicidios en Cartago

Bandas pugnan por plazas para la venta de drogas.

Por Christian Montero
Dos jóvenes fueron asesinados en Cartago
El doble homicidio frente al templo de los padres Capuchinos, obedecería a disputas por territorios entre "la alianza" y los Maruja. (Cortesía/Cortesía)







