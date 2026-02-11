Sucesos

Cartago bajo fuerte operativo cerca del gimnasio donde mataron a cliente; esto dice el jefe policial

Ciudadanía pide mayor presencia de oficiales

Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Las motocicletas son un objetivo de importancia para las investigaciones de la Fuerza Pública, según dijo el director policial en Cartago.
Las motocicletas son un objetivo de importancia para las investigaciones de la Fuerza Pública, según dijo el director policial en Cartago.







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

