Cartago bajo fuerte operativo cerca del gimnasio donde mataron a cliente; esto dice el jefe policial

Las motocicletas son un objetivo de importancia para las investigaciones de la Fuerza Pública, según dijo el director policial en Cartago.

Tras la ola de homicidios ocurrida entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, la Fuerza Pública mantiene operativos en Cartago.

Poco antes de las 8 p. m. del lunes, un gatillero asesinó, mientras se ejercitaba, a un cliente del gimnasio Vita Fuerte, en el cantón central. Los operativos de este martes se realizan 100 metros al este de ese lugar.

A la 1 a. m. del martes, otras dos personas murieron a balazos y dos más resultaron heridas tras un ataque en vía pública en la Lima.

Este último se produjo sobre la carretera principal, en el sentido San José–Cartago, a unos 200 metros al este del mall Paseo Metrópoli, en la entrada al dique La Mora.

Los operativos se llevan a cabo en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Unidad Canina, así como con refuerzos provenientes de la provincia de San José.

Operativo policial en Cartago

Erick Calderón, jefe de la Fuerza Pública de Cartago, explicó a La Nación que el objetivo de la operación es “generar una presencia policial importante y visible para devolver la tranquilidad a los ciudadanos cartagineses”.

El segundo objetivo es identificar a las personas que viajan en motocicleta y vehículos, de acuerdo con los perfiles del interés policial. Por ejemplo, el polarizado es uno de los elementos que toman en cuenta.

Las operaciones se realizarán en diferentes puntos de la provincia de Cartago. Se pretende, además, decomisar armas de fuego y armas blancas, así como detener a personas con órdenes de captura.

Fuerza Pública realiza operativos en Cartago tras la ola de homicidios. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

Calderón reiteró que reforzarán las acciones, con operativos policiales tanto en zonas conflictivas como en zonas muy visibles (como carreteras principales).

El oficial recalcó que los operativos los realizan todos los días con “resultados visibles”. Puntualizó que el cambio es que ahora se redireccionan los operativos a lugares concurridos.

Calderón reiteró la importancia de la coordinación interinstitucional para atender la ola de homicidios.

“Vamos a concentrarnos en afectar los puntos de venta de droga, los bunkers. También vamos a estar haciendo abordajes constantes y fuertes en esos lugares. Vamos a estar rastreando a las personas que tienen tobillera electrónica, para asegurarnos de que cumplan con las medidas cautelares que se les han impuesto”, explicó el oficial.

“Cartago ha estado muy convulso en este año”, admitió Calderón, al tiempo que dijo que la ciudadanía puede colaborar a través de los comités de seguridad que la misma Fuerza Pública capacita.

Ciudadanos reclaman falta de presencia policial

Ola de homicidios en Cartago lleva a oficiales a desplegar operativo. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

Keiver Pérez, vecino de la zona, aseguró que la presencia policial “hacía mucha falta, porque todo siempre ha estado muy solo”.

“Con esto me siento más tranquilo”, dijo, al tiempo que negó haber visto oficiales en días anteriores.

Otros ciudadanos, que pidieron reserva de su identidad, aseguraron que temen que, pese a la presencia policial, este tipo de incidentes sigan ocurriendo.