Balacera deja un fallecido cerca del Paseo Metrópoli en Cartago

La balacera en las cercanías del Paseo Metrópoli, en Cartago, dejó como saldo un hombre fallecido cerca del puente de Los Gemelos

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Agentes del Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios tras una balacera ocurrida cerca del Paseo Metrópoli, en Cartago.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios tras una balacera ocurrida cerca del Paseo Metrópoli, en Cartago. (Keyna Calder/Cortesía)







