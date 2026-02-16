Balacera deja un fallecido cerca del Paseo Metrópoli en Cartago

Agentes del Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios tras una balacera ocurrida cerca del Paseo Metrópoli, en Cartago.

Un hombre murió la noche del domingo tras un ataque con arma de fuego en Cartago ocurrido poco después de las 11 p. m. en las cercanías del puente de Los Gemelos, a unos 150 metros antes del Mall Paseo Metrópoli, informaron fuentes policiales.

Vecinos de La Lima y de sectores como Guadalupe, Taras, Loyola y Quircot reportaron múltiples detonaciones, que se estiman entre 20 y 30 disparos.

El hecho ocurrió en el mismo sector donde, el martes de la semana anterior, se registró otro ataque contra un vehículo que dejó dos personas fallecidas y dos heridas.

En esta ocasión, el cuerpo quedó sobre el área verde que divide ambos carriles de la carretera.

Al sitio se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica y de la Policía Municipal de Cartago para asegurar la escena. Una unidad de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y confirmó que la víctima no presentaba signos vitales.

Vecinos indicaron que se trataba de un hombre joven, de entre 20 y 25 años, quien no portaba identificación. Presentaba impactos en el rostro, cuello y tórax.

Señalaron haber escuchado numerosas detonaciones y mencionaron que el ataque habría sido perpetrado desde una motocicleta.

Cerca del cuerpo se localizó una mufla sobre la vía pública, sin que se haya determinado si guarda relación con el hecho.

El Organismo de Investigación Judicial asumió la investigación para establecer las circunstancias y el motivo del ataque.