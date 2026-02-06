Sucesos

Tras la caída de alias Sobrino, su mano derecha siguió al frente de la organización dedicada al narco, afirma OIJ

Policía detuvo a sospechoso luego de tres años de búsqueda.

Por Christian Montero
06/02/2026, San José, Rohrmoser, Urbanización Geroma, allanamientos en una casa de habitación.
Salmerón, quien asumió el liderazgo de la estructura de alias Sobrino, fue detenido en la urbanización Geroma en Rohrmoser, Pavas. (Jose Cordero/José Cordero)







Alias Sobrinohombre de confianza detenido
Christian Montero

Christian Montero

