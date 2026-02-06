Tras la caída de alias Sobrino, su mano derecha siguió al frente de la organización dedicada al narco, afirma OIJ

Salmerón, quien asumió el liderazgo de la estructura de alias Sobrino, fue detenido en la urbanización Geroma en Rohrmoser, Pavas.

La detención de un hombre de apellidos Salmerón Arias, en un condominio ubicado en Rohrmoser, Pavas, este jueves, permite completar una investigación de casi tres años en contra de un grupo dedicado a la distribución de droga al menudeo en Tibás, Goicoechea, Coronado, Curridabat y Montes de Oca.

La cúspide de esta pesquisa tuvo lugar el 29 de enero del año pasado, con la detención en Granadilla de Curridabat, de un del cabecilla del grupo, un sujeto identificado con los apellidos Vargas García y conocido como Sobrino.

Aunque Sobrino era el máximo representante del grupo, Salmerón, considerado la mano derecha de Vargas, continuó operando desde la clandestinidad.

Su larga evasión, de un año, concluyó este jueves cuando agentes de la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutaron dos allanamientos en Rohrmoser.

“En las diligencias ocurridas en enero del 2025 faltó la detención de un sujeto que era uno de las manos derechas de este sujeto, presuntamente era quien lideraba y continuó manejando los movimientos de la estructura”, explicó el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, al referirse a Salmerón, de 43 años.

Las operaciones de este jueves se concentraron en la vivienda del sospechoso, ubicada en el residencial Geroma, así como en otro inmueble presuntamente usado como bodega.

En este último, la Policía Judicial decomisó una pistola 9 milímetros, un arma larga tipo fusil, además de droga en pequeñas cantidades, dinero en efectivo, un chaleco policial y otras evidencias de interés para la investigación, como por ejemplo tres motocicletas de alto valor económico, de marcas Honda, Ducati y KTM Duke 890.

Tres motos de alto valor fueron decomisadas por el OIJ al hombre de confianza del líder criminal conocido como Sobrino. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Detenido tras choque

Alias Sobrino fue interceptado hace un año cuando salía de un lujoso condominio que se ubica frente al Colegio Técnico Profesional de Granadilla. Pese a que intentó evadir la operación policial, agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), le impidieron el avance tras chocar el Suzuki Celerio en el que se movilizaba.

La ubicación del sospechoso fue compleja ya que, además de moverse con mucha discreción (lo que se conoce como perfil bajo en el ámbito policial), el sujeto usaba como modalidad, el constante arrendamiento de apartamentos en condominios mediante la aplicación Airbnb, con el fin de evitar que la policía lograra ubicarlo en un sitio permanente.

Sobrino asumió el liderazgo de este grupo criminal tras el arresto, en 2021, de alias “Tío”, un hombre de apellidos García Anchía, quien está preso por su presunta participación en el asesinato de un sobrino político de otro presunto cabecilla del narco: Michael Quesada Meléndez, alias Shaggy.

A Tío también se le investiga por liderar un grupo que vendía drogas en el barrio Sinaí, en San Rafael de Montes de Oca.

Esta motocicleta marca Ducati, fue decomisada al hombre de confianza de alias Sobrino, tras dos allanamientos en Rohrmoser. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos le sigue la pista a Sobrino desde 2021, cuando abrió una causa por tráfico de drogas y legitimación de capitales, según el expediente 21-026211-0042-PE.

Para el momento de su captura, hace un año, Mauricio Boraschi, fiscal adjunto, explicó que la organización de Sobrino estaba considerada como una de las principales estructuras de distribución de droga al menudeo en Cinco Esquinas de Tibás, Guadalupe, Purral, la parte alta de Coronado y en la colindancia con Granadilla y Sabanilla.

Violento y vida de lujo

Boraschi precisó que Vargas García es un tipo muy violento, caracterizado por constantes enfrentamientos con la organización de alias Shaggy, quien actualmente cumple prisión preventiva tras ser detenido por el OIJ en noviembre anterior en León XIII.

Tras el arresto de Sobrino, en abril de 2025 el OIJ allanó una extensa finca en Crucitas de Cutris en San Carlos, valorada en ¢145 millones, donde había ganado y aves exóticas, una vivienda y una bodega; en una segunda intervención en la misma propiedad, las autoridades ubicaron armas de fuego.

Cuando el sospechoso fue apresado en Granadilla le decomisaron ¢100 millones en joyas, pues ese día portaba una cadena de oro valorada en ¢26 millones, un reloj marca Rolex con incrustaciones de diamantes valorado en ¢40 millones, así como dos anillos y un dije de San Miguel Arcángel con un valor total de ¢34 millones.