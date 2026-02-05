OIJ allana vivienda en Rohrmoser relacionda con alias Sobrino

Agentes del OIJ y la Fiscalía allanan una vivienda y una bodega en Pavas, como parte de una investigación relacionada con la estructura criminal de alias Sobrino.

Agentes de la Oficina Contra Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)y la Fiscalía, allanan una vivienda y una bodega relacionada con una investigación por presunto tráfico de drogas.

Las diligencias se desarrollan en Rohrmoser, Pavas y el objetivo de las autoridades es un hombre quien sería de apellido Salmerón, relacionado con la estructura delictiva de un sujeto de apellidos Vargas García, alias Sobrino, detenido desde enero del año pasado en Curridabat.

Michael Soto, subdirector del OIJ, confirmó que las diligencias se ejecutan en un condominio y unas bodegas, en donde hasta el momento se han decomisado dos armas; una tipo pistola y otra estilo fusil, además de que se detectó olor a droga.