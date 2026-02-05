Sucesos

OIJ allana vivienda en Rohrmoser relacionda con alias Sobrino

Policía ubicó armas de fuego

Por Christian Montero
Agentes del OIJ y la Fiscalía allanan una vivienda y una bodega en Pavas, como parte de una investigación relacionada con la estructura criminal de alias Sobrino.
Agentes del OIJ y la Fiscalía allanan una vivienda y una bodega en Pavas, como parte de una investigación relacionada con la estructura criminal de alias Sobrino. (Foto: La Naci/Foto: La Nación)







Christian Montero

