Detenido Gordillo: Nuevo extraditable es miembro de la banda de alias Shock

Alias Shock habría huido de Limón por amenazas contra su vida. Foto: Cortesía.

Las autoridades judiciales confirmaron este martes que otro costarricense se suma a la lista de extraditables solicitados por Estados Unidos, se trata de un miembro de la banda de los también extraditables Luis Manuel y Jordie Picado Grijalba alias Shock y Noni, respectivamente.

El requerido por la justicia del país norteamericano es Jacobo Andres Soto Rivera, conocido como Gordillo, quien, de acuerdo con una fuente judicial, asumió como el sucesor de los hermanos Picado Grijalaba dentro de la organización.

“Esta mañana fue detenido en Limón un costarricense requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al tráfico internacional de cocaína” informó el Ministerio Público.

Soto Rivera, de 39 años, fue solicitado por el Tribunal de Distrito Este de Texas, misma dependencia que requiere al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, cuya extradición fue avalada la semana anterior por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José.

Las autoridades estadounidenses formalizarán ahora el pedido de extradición de Soto ante nuestro país, “el caso es un objetivo común del Ministerio Público y la DEA”, subrayó la Fiscalía.

Alias Gordillo, según investigaciones judiciales como las del caso Huachicoleros, habría reclutado empleados de Recope para el robo y traslado de combustible hacia predios controlados por la estructura criminal.

Este sujeto era buscado desde diciembre de 2024, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron varios allanamientos en Limón para desarticular una estructura dedicada a sustraer hidrocarburos de buques que llegaban a descargar a Moín, así como del poliducto de Recope en Turrialba.

Alias “Gordillo” está vinculado con la operación de varias gasolineras en Sarapiquí y Horquetas en la provincia de Heredia, y en Poás de Alajuela.