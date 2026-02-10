Sucesos

Detenido Gordillo: Nuevo extraditable es miembro de la banda de alias Shock

Costarricense fue detenido este martes.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Arresto de Shock.
Alias Shock habría huido de Limón por amenazas contra su vida. Foto: Cortesía.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Extraditable alias ShockNuevo extraditable alias Shock
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.