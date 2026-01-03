Sucesos

Alias Shaggy convirtió León XIII en zona comparable con Afganistán y Palestina, dice expediente judicial

Expediente judicial detalla violencia con que actuaba un grupo delictivo desarticulado en León XIII y encabezado por un sujeto conocido como Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy,

Por Christian Montero
Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, según el OIJ, es el cabecilla de un grupo criminal que provocó múltiples homicidios en León XIII.
Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, según el OIJ, es el cabecilla de un grupo criminal que provocó múltiples homicidios en León XIII. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

