Sucesos

Policías de Fuerza Pública habrían ayudado a Shaggy a simular operativos del OIJ para asaltar y privar de libertad a víctimas

Expediente judicial del Caso Los Leones detalla presunto reclutamiento de policías del Ministerio de Seguridad por parte de grupo criminal

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Allanamiento en León Trece
Alias Shaggy fue detenido por el OIJ en un gran operativo policial en León XIII, el 25 de noviembre pasado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alias Shaggy reclutó policíasFuerza Pública caso los Leones León XIIIOficiales Fuerza Pública tumbonazos alias Shaggy
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.