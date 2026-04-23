Sucesos

En menos de un mes, nueve centros educativos en Costa Rica afectados por amenazas de ataques

Escalada de amenazas en centros educativos de Costa Rica pone en alerta al MEP y al OIJ

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Por Yucsiany Salazar
Colegio Santa Catalina en Pavas recibió la amenaza de un presunto ataque para este lunes. OIJ permanece en el sitio.
El Colegio Santa Catalina en Pavas recibió la amenaza de un presunto tiroteo a inicios de abril. (Colegio Santa Catalina/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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