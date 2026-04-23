El País

Dos colegios de Pérez Zeledón suspenden lecciones tras amenaza de tiroteo: en uno de ellos ocurrió un acto de violencia reciente

Este jueves 23 de abril

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Amenaza escrita en el Liceo Unesco, en Pérez Zeledón. Tras descubrirla, el centro educativo suspendió lecciones.
Amenaza escrita en el Liceo Unesco, en Pérez Zeledón. Tras descubrirla, el centro educativo suspendió lecciones. (Cortesía/Cortesía)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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