Dos colegios de Pérez Zeledón suspenden lecciones tras amenaza de tiroteo: en uno de ellos ocurrió un acto de violencia reciente

El Liceo Unesco y el Colegio Técnico Profesional (CTP) San Isidro, ambos en Pérez Zeledón, suspendieron lecciones este jueves 23 de abril luego de recibir amenazas de tiroteo para este día.

Así lo confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP) tras consulta de La Nación.

Si bien no se brindaron mayores detalles sobre los reportes, este medio tiene una copia de la circular difundida por el Liceo Unesco en la que comunicaron medidas preventivas para resguardar la seguridad del estudiantado.

Liceo Unesco

Los hechos sucedidos en el Liceo Unesco mantienen a la comunidad estudiantil en un agudo estado de intranquilidad, indicó una madre de familia a este medio. Esto es lo que viene sucediendo en el centro educativo.

Se difunden videos de un hecho violento ocurrido fuera del centro educativo.



En las imágenes, un estudiante persigue a otro con un arma blanca tras haber recibido un golpe en la cabeza.

Aparece una amenaza de tiroteo dentro del colegio, escrita en un inodoro: “No se salva nadie (...). Este jueves tiroteo”.

dentro del colegio, escrita en un inodoro: “No se salva nadie (...). Este jueves tiroteo”. Los estudiantes son llevados al gimnasio del colegio.



Permanecen ahí por más de una hora.



A los encargados se les informa que las clases se suspenden por seguridad.



A los alumnos se les indica que se trata de un simulacro.

El centro educativo comunica oficialmente la suspensión de lecciones para el jueves 23 de abril como medida preventiva.

como medida preventiva. No hay lecciones en el Liceo Unesco.

“Como medida preventiva y con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de nuestros estudiantes y del personal, se ha tomado la decisión de suspender temporalmente las lecciones el día 23 de abril de 2026″, dice la circular firmada por Henry Araya Orozco, director del centro educativo.

La misiva reitera que la medida se adopta mientras las autoridades correspondientes realizan las valoraciones y acciones necesarias ante una situación que requiere atención preventiva en materia de seguridad.

“Solicitamos a toda la comunidad mantener la calma y estar atentos únicamente a la información oficial que emita la institución por los canales habituales de comunicación”, agrega el texto.

Más amenazas de tiroteo

Las amenazas de tiroteo de este jueves en Pérez Zeledón no son las únicas que han estado enfrentando los estudiantes en Costa Rica. Este mismo 23 de abril, el CTP de Sabanilla recibió una.

Asimismo, el 21 de abril, tres centros educativos suspendieron lecciones por amenazas de tiroteo, se trata del Liceo de Puriscal, el CTP de Puriscal y el LEB de Siquirres.