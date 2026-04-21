Alerta por tiroteo: MEP suspende lecciones en tres colegios

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que este martes se registraron amenazas de tiroteo en centros educativos de Puriscal y Siquirres, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y a suspender lecciones.

En Puriscal, la alerta afectó al Liceo de Puriscal y al CTP de Puriscal. Ambos centros activaron los protocolos correspondientes, se coordinó con el sistema 9-1-1 y la Fuerza Pública, y las clases quedaron suspendidas por el resto del día, informó la Dirección Regional de Educación de Puriscal.

En Siquirres, el MEP indicó que la amenaza se reportó en el LEB Siquirres.

Por recomendación de Fuerza Pública, se dispuso la suspensión de lecciones tanto hoy como mañana mientras se atiende la situación.

Las autoridades señalaron que se mantienen las coordinaciones interinstitucionales para garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente y administrativo, y pidieron a la comunidad educativa mantenerse atenta a los canales oficiales para nuevas indicaciones.