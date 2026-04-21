Sucesos

Alerta por tiroteo: MEP suspende lecciones en tres colegios

Por recomendación de Fuerza Pública, se dispuso la suspensión de lecciones tanto hoy como mañana mientras se atiende la situación

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Por Sebastián Sánchez
Logo del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la pared principal de su sede central, acompañado de elementos decorativos naturales.
El MEP suspendió clases en tres centros educativos por amenaza de tiroteo. (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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